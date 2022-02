Amsterdamse nachtclubs zetten protestactie zaterdag door en gaan open

Club Nyx treft voorbereidingen om weer open te gaan na de lockdown. Beeld Daphne Lucker

“We gaan gewoon door met de actie, dat is wat het is,” laat Pieter de Kroon, voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en eigenaar van de Social Club op het Leidseplein weten. “Er waren geen twijfels,” zegt De Kroon. “Er gingen geen vingers omhoog toen ik zojuist bij ons ingelaste overleg vroeg of er clubs waren die nu twijfelden.”

In andere steden hebben clubs vrijdag wel laten weten de protestactie, De nacht staat op, toch niet door te zetten nu burgemeesters dreigen met dwangsommen. In Groningen hebben de gelegenheden EM2, Paradigm, Palace en Ocean 41 zich afgemeld uit angst voor een boete van 15.000 euro, zo meldt ‘nachtburgemeester’ en Groningse actiecoördinator Merlijn Poolman.

In Zwolle hebben feestcafés en nachtclubs zich ook teruggetrokken. Dat gebeurde nadat de veiligheidsregio IJsselland had gewaarschuwd dat er gehandhaafd zou worden en dat overtredingen ook vastgelegd zouden worden voor ‘bestuurlijke maatregelen achteraf’, oftewel een boete.

Uitverkocht

In Amsterdam zijn de in totaal vijftienduizend beschikbare kaarten, allemaal al uitverkocht.Dat betekent dat het zaterdag ouderwets volle bak is in clubs als De Marktkantine, Nyx en Shelter. Wel moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien voor binnenkomst.

Amsterdamse clubs riskeren een boete van 4500 euro als zij de regels overtreden. Een verplichte sluiting dreigt als zij na waarschuwing meerdere nachten openblijven. Dat schreef burgemeester Femke Halsema afgelopen week in een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, die verder werd verspreid onder de nachtclubs. Ondanks die waarschuwing van de burgemeester gaan de clubs toch open.