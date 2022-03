Amsterdamse nachtclubs halen 30 duizend euro op voor Oekraïne

De A’DAM-toren kleurde geel-blauw tijdens De nacht staat op voor Oekraïne. Beeld Sophie Saddington

Sommige clubs moeten het opgehaalde geld nog overmaken. De organisatie verwacht in totaal 50.000 euro te hebben opgehaald.

Behalve het ophalen van geld deden nachtclubs nog meer. Zo kleurde de A’DAM-toren geel-blauw en in club Shelter, die in de toren huist, ging een artiest live schilderen. De opbrengst van het doek wordt ook gedoneerd.

Emotie

Extra bijzonder waren volgens de organisatie de optredens in de Warehouse Elementenstraat van Oekraïense dj’s Daria Kolosova, Stef Mendesidis en Anastasiia Oleksandrivna Topolska, in de technowereld bekend als Nastia. “De emotie was in de sets goed te voelen. De hele zaal werd afgebroken en het publiek ging er ook vol voor,” aldus een bezoeker.

Alle donaties gaan naar het Ukraine Humanitarian Fund. “Dit fonds helpt humanitaire ngo’s en VN-agentschappen om de meest kwetsbare gemeenschappen en mensen te helpen, en hen dringend nodig voedsel, water, onderhoud en nadere basisondersteuning te bieden,” meldden de initiatiefnemers eerder.