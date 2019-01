Amsterdamse moskeeën blij met beveiliging: 'Eindelijk'

De moskeeën hebben lang op beveiliging moeten wachten. Het is eigenlijk al te laat, vinden ze. "Je moet niet wachten tot er iets gebeurt," zegt Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in West. "We zijn zelf al jaren met beveiliging bezig. Als er iets in de wereld gebeurt, maken mensen zich zorgen en voelen ze zich niet veilig.



"We hebben zelf 15.000 euro geïnvesteerd in camerawerk. Bij het vrijdagmiddaggebed staan er mensen voor onze deur. Daarnaast hebben we een aantal malen de deuren gesloten, vooral toen in Amerika een moskee was aangevallen.