Amsterdamse ‘moordmakelaar’ Najim el A. gaat de recherche uitleggen dat hij ‘niet zo’n boef’ is

Voor de omgekomen zonnestudiomedewerkster Ayla Mintjes werd op 30 mei 2021 een stille tocht gehouden. Beeld ANP

Dat kondigde zijn advocaat Jill Leyten vrijdag aan op een inleidende zitting in de strafzaak over de moord op Ayla Mintjes en de poging tot liquidatie van Anis B. Daarbij was Najim el A. als enige verdachte aanwezig. Hij ontkent verschillende groepjes jonge mannen te hebben aangestuurd die Anis B. moesten doodschieten.

‘Niet zó’n boef’

Hij heeft sinds kort nieuwe advocaten. “Een van de eerste dingen die onze cliënt ons zei, is: Ik ben wel een boef, maar ik ben niet de boef waarvoor ik nu word aangezien,” zei Leyten.

Op 19 mei, drie dagen na de aanslag waarbij niet Anis B. maar Ayla Mintjes dodelijk was getroffen, deed een arrestatieteam een inval in de portiekflat aan de Nolensstraat in Amsterdam-Geuzenveld waar de moeder van Najim el A. woont. Hij werd er aangetroffen in een zolderberging, samen met Renato ‘Nato’ F. (35), die de plegers van de aanslag op 16 mei volgens justitie had gechauffeerd.

In die én in een tweede zolderberging vond de politie een indrukwekkend wapenarsenaal, verspreid over drie zwarte sporttassen en een vuilniszak: vier aanvalsgeweren, onderdelen van aanvalsgeweren en gevulde magazijnen, pistolen, handgranaten en andere springstoffen – compleet met elektriciteitsdraden om die tot ontploffing te brengen.

‘Wapenstash is van hem’

Een als betrouwbaar gekenmerkte informant meldde de recherche later dat ‘de wapenstash van de man op de foto is’ (Najim el A.) en dat die ‘bekendstaat als moordmakelaar’. Op meerdere aangetroffen wapens en toebehoren zitten zijn vingerafdrukken en dna.

Advocaat Jill Leyten verzocht de rechtbank het voorarrest van El A. te schorsen, ook omdat de voor mei geplande inhoudelijke behandeling van het proces wellicht niet kan doorgaan omdat de politie de verklaringen van haar cliënt zal moeten verifiëren, en omdat zijn advocaten medeverdachten als getuige willen verhoren.

De rechtbank verwierp dat verzoek en houdt El A. in de cel. Of en in hoeverre de zaak in mei kan worden behandeld, is nog onduidelijk.