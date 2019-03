Amsterdamse moeder laat zoon (9) achter op ministerie

Ze wilde op die manier aandacht voor haar zaak vragen. De vrouw was enige tijd eigenares van een broodjeszaak in Amsterdam, maar zegt gedupeerd te zijn door een frauderende huurbaas. Hierdoor zou ze zelf in grote financiële problemen zijn gekomen.



Deze ochtend toog ze samen met haar zoon met de trein naar Den Haag, alwaar ze een gesprek met minister Grapperhaus eiste. Toen dit niet tot stand kwam, besloot ze na twee uur wachten haar kind - met dossier in de handen - achter te laten. Zonder iemand iets uit te leggen, stapte ze richting het station om terug te keren naar Amsterdam.



Drukte van belang

De beveiliger bevestigt dat vanmorgen een kind is achtergelaten in de hal van het ministerie, waar het een drukte van belang was vanwege de persconferentie over de aanslag in Utrecht. "Uiteindelijk is het goed gekomen," stelt hij.



Of dat betekent dat de jongen is herenigd met zijn moeder of is opgevangen door een instantie, wilde hij niet toelichten.