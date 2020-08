Amsterdamse middelbare scholen voeren mondkapjesplicht in

Op meerdere Amsterdamse middelbare scholen moeten leerlingen en medewerkers vanaf deze week een mondkapje dragen als ze door de gangen lopen. De maatregel geldt onder andere op het Amsterdams Lyceum, het Hervormd Lyceum Zuid en het Amstelveense Keizer Karel College.

Leerlingen en medewerkers van het Amsterdams Lyceum moeten in het schoolgebouw een mondkapje dragen als ze door de gangen lopen. Dat staat in een brief die maandag werd verzonden aan ouders en leerlingen van de school. Tijdens de lessen hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Bij het wisselen van lokaal moeten leerlingen via de kortste route lopen, en contact met medeleerlingen zoveel mogelijk vermijden.

Het is vooralsnog niet verplicht mondkapjes te dragen op scholen, maar het Amsterdams Lyceum is geen uitzondering. In Amstelveen heeft het Keizer Karel College dezelfde regel ingevoerd: in de gangen een mondkapje op, in het lokaal mag het af.

Op het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) zijn de mondkapjes ingevoerd omdat de gangen te smal zijn om voldoende afstand te houden, zegt rector Wilfred Vlakveld. “De 1,5 meter afstand lukt in onze smalle gangen simpelweg niet. We houden natuurlijk zoveel mogelijk afstand en houden tijdens het lopen rechts aan, maar gebruiken ook mondkapjes als aanvullende maatregel. Voor de vakantie hebben we gewerkt met looproutes, maar je merkt dat er dan toch opstoppingen komen.” De mondkapjesplicht geldt op het HLZ alleen in de gangen; in de lokalen, aula en studiezaal hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

Ook op het Haarlemse Mendelcollege en het Stedelijk Gymnasium Haarlem kiezen ze ervoor mondkapjes te dragen in de gangen. “We hebben een staf met veel oudere docenten,” zegt, Jan Henk van der Werff, rector van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. “In de lokalen lukt het om voldoende afstand te houden, maar bij het verplaatsen door het gebouw is dat lastiger.”

Van der Werff: “Om de kwetsbare groepen te beschermen en te zorgen dat iedereen een veilig gevoel heeft, kiezen we voor mondkapjes. Of dat afdoende is weten we nog niet, we nemen de proef op de som. Na de eerste week gaan we dat evalueren.”