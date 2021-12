Amsterdamse middelbare scholen gaan teleurgesteld maar veerkrachtig een nieuwe lockdown in

De directeur van het Metis Montessori Lyceum in Oost liet een oliebollenkraam voor de deur zetten en maakte een rooster zodat álle leerlingen een oliebol kunnen komen halen. Beeld Metis Montessori Lyceum

Toen schooldirecteur Hüseyin Asma zaterdagavond hoorde dat ook de middelbare scholen in lockdown gaan, regelde hij meteen een oliebollenkraam. Die staat maandag en dinsdag voor de deur van het Metis Montessori Lyceum. Asma heeft een speciaal rooster gemaakt, zodat alle leerlingen, om de beurt, een oliebol kunnen komen halen. Maandagmorgen waren de brugklassers aan de beurt, dinsdag komt de bovenbouw langs.

“We zijn overvallen door de beslissing,” zegt Asma. “Het hele team is het hele weekend bezig geweest om een nieuw programma te verzinnen.” De week voor de kerstvakantie stond bij het Metis Montessori Lyceum in het teken van sociale activiteiten, die zijn nu allemaal gecanceld. “Het is niet anders. We hebben wel opvang voor kwetsbare kinderen. Die kunnen naar school komen.”

Ook leerlingen uit examenklassen – voor wie de examenregels opnieuw versoepeld zijn – krijgen nog fysiek les. De rest van de scholieren kan de komende dagen langskomen met hun boeken, om zich met behulp van een mentor voor te bereiden op eventuele online lessen na de vakantie. “Maar daar beginnen we nu nog niet aan,” zegt de directeur. “Vanaf donderdag is iedereen gewoon vrij.”

Schadelijke effecten

Bij het Ir. Lely Lyceum in Zuidoost krijgen leerlingen wel online les. “We hebben het hele weekend overlegd met de docenten en schoolbestuur,” zegt directeur Jeroen Rijlaarsdam. “En ook al kwam deze lockdown onverwachts, we waren, dankzij eerdere schoolsluitingen, voorbereid.”

Hoewel iedereen rekening hield met dit scenario, is het veel gevraagd voor medewerkers, ouders en kinderen, zegt de directeur. “Ik hoop dat het niet te lang duurt. De effecten van weinig sociaal contact kunnen erg schadelijk zijn voor kinderen.”

Om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school dinsdag een extra mentormoment, waarin ouders en kinderen online kunnen praten met hun leerlingbegeleider. Voor de examenklassen en scholieren met een lastige thuissituatie is het Ir. Lely Lyceum wel open.

Bang voor stress

Ook het Spinoza Lyceum in Zuid geeft deze week – in aangepaste vorm – online les. Alleen examenleerlingen en kinderen die thuis moeilijk kunnen leren mogen naar school komen. Na de vakantie gaat het Spinoza het ‘normale’ lesprogramma online aanbieden.

“We hebben deze week speciale 30 minutenroosters,” zegt directeur Paul Beekman. “Waarin docenten zich vooral richten op spelletjes, quizjes en contact met kinderen.” De directeur is, net zoals zijn collega’s, vooral bang dat leerlingen door te weinig sociaal contact stress ervaren.

Gelukkig heeft hij een team vol creatieve leraren, zegt hij. Docenten die lessen zullen geven, maar vooral ook hun best doen om de laatste week voor de vakantie fijn af te sluiten. “Normaal hebben we een uitgebreide kerstlunch. Dat kan nu helaas niet, dus doen we kerst dit jaar weer digitaal.”