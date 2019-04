Amsterdamse metro scoort beter, bus iets minder

Dat blijkt allemaal uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer. Daarbij zijn reizigers gevraagd naar hun mening over het openbaar vervoer in de regio Amsterdam.



Het GVB krijgt in het onderzoek over 2018 gemiddeld een 7,7. Dat is een tiende punt hoger dan het jaar ervoor, en het derde jaar op rij dat het cijfer stijgt.



Veranderende dienstregeling

Amsterdammers zijn vooral tevreden over de tram en metro (allebei 7.7) en de veren (8,3). Dat de metro dit jaar een stuk beter scoort is vooral te danken aan de komst van de Noord/Zuidlijn. Die lijn krijgt los maar liefst een 8,4.



Maar door de start van de Noord/Zuidlijn ging wel de rest van het ov-netwerk op de schop. Die veranderende dienstregeling heeft volgens het GVB zijn uitwerking op het cijfer voor de Amsterdamse bus. De waardering hiervoor was met een 7,6 net iets minder. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het op sommige lijnen erg druk werd, iets wat het vervoersbedrijf inmiddels zegt te hebben aangepakt.



In de regio zijn reizigers vooral te spreken over de nieuwe elektrische bussen in Amstelland-Meerlanden. Vanwege het schrappen van een aantal ritten scoort de regio Zaanstreek juist iets lager.