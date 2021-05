Amsterdamse meesters rappen voor eindexamenleerlingen: ‘Walou faalangst’

Hidde Nuijten (links) en Dylan van Brummen (rechts) steken hun eindexamenleerlingen een hart onder de riem met rapnummers.

Economiedocent Dylan van Brummen (29) van het Hubertus en Berkhoff heeft het volste vertrouwen in zijn leerlingen. Zo geeft de ‘MeesterVlogger’ in zijn rap Slagen te kennen: “Laatst zei minister Slob: houd rekening met blijven zitten/Dat gaat ons niet gebeuren, wij gaan deze zomer drippen.”

Of zoals aardrijkskundedocent Hidde Nuijten (29) – beter bekend als ‘meester Hidde’ – van het Lumion in West het verwoordt in Zo Geslaagd: “Al m’n toppers met diploma, kan niet balen/All I do is win, walou faalangst.” ‘Walou’ is Marokkaans voor ‘geen’.

Moeilijk schooljaar

Nuijten werkte voor zijn examenrap samen met rapper Sjaak, met dank aan de organisatie ExamenOverzicht; alle opbrengsten van de streams gaan naar stichting Het Vergeten Kind. “Dit nummer ligt eigenlijk al een jaar op de plank: we zouden het vorig jaar uitbrengen, maar toen werd besloten om de centrale eindexamens niet door te laten gaan,” vertelt hij. “Juist met het moeilijke schooljaar dat de leerlingen nu hebben gehad, hebben we besloten het nummer uit te brengen.”

Dat beaamt Van Brummen. “Hoewel de crisis nu een jaar duurt, waren het voor de kids twee zware schooljaren die ze nu achter de rug hebben. Ik merk zo veel spanning bij ze. Ze missen het vertrouwen: kan ik het wel?” Met het rapnummer wilde hij daarom zijn leerlingen een ‘extra boost’ geven.

Tekst gaat verder onder de video

Van Limburg tot Groningen

Wat Nuijten zijn eindexamenkandidaten hoopt te brengen? “Ik probeer mijn eigen leerlingen op het vmbo in West altijd aan te moedigen: zij kunnen, zeker in coronatijd, wat extra stimulans gebruiken. Maar op YouTube en TikTok mogen ze van Limburg tot Groningen meegenieten.” Hij voelt zich bovendien verantwoordelijk om te laten zien dat hij een ‘topberoep’ heeft.

Nuijten heeft ‘best wel wat dames en heren in de klas’ die zelf met muziek bezig zijn. “Ze komen niet alleen m’n lokaal binnen met de vraag: ‘meester, wat moet ik leren voor de toets?’, maar soms ook met nieuwe teksten of beats.” Soms gaat hij in zijn nummers ook in op problemen of situaties waar leerlingen mee worstelden. “Ik laat ze ook mijn raps horen, want als mijn klas het niet hard vindt, dan is het niks.”

Ook Van Brummen baseert zich op de gesprekken en ervaringen met zijn leerlingen. “Ik laat ze ook hier en daar wat horen, maar schrijf het uiteindelijk zelf.” In de videoclip van zijn examennummer, die deels in de eregalerij van het Rijksmuseum is opgenomen, figureren ook een paar van zijn leerlingen. “We hebben het énorm leuk gehad, maar ze waren wel heel moe na twee draaidagen.”