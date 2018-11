Amsterdamse mbo'ers doen het slechter op de arbeidsmarkt

Zeven jaar na het behalen van hun diploma heeft maar driekwart van de Amsterdamse mbo'ers een baan. Landelijk is dat 90 procent.



Dat blijkt uit een studie van het gemeentelijk onderzoeksbureau OIS. Voor de 1100 Amsterdamse mbo'ers die in 2009 hun diploma haalden is OIS precies nagegaan of ze goed terecht zijn gekomen. Zeven jaar later was 76 procent aan het werk en 13 procent had een uitkering.



Van de 38.600 mbo'ers in de rest van het land die in 2009 hun diploma haalden, had in 2016 maar 6 procent een uitkering.



Afkomst

De afkomst van de mbo-studenten speelt een belangrijke rol, concludeert OIS. Anders dan in de rest van het land hebben Amsterdamse mbo'ers veel vaker een migratieachtergrond. Van de Amsterdamse mbo'ers met Nederlandse ouders, heeft 90 procent werk.