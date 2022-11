Amsterdamse Martine Doppen (29) gaat naar Sharm-el-Sheikh: ‘Spannend, ik ben daar letterlijk verboden’

De Amsterdamse Martine Doppen (29) was afgelopen weekend nog op het klimaatprotest op Schiphol, deze week spreekt ze bij de Wereldgezondheidsorganisatie op de klimaattop COP27 in Egypte. Haar doel? Reclame voor fossiele industrie aan banden leggen, zoals ook met tabak is gebeurd.

Hoe gaat het met je, daags voor vertrek?

“Goed, maar het is wel veel werk. Ik ga namens een organisatie van vier mensen, Reclame Fossielvrij. We lobbyen op gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau, ik ben verantwoordelijk voor dat laatste. Ik doe nu van alles: ik zorg voor de livestream, regel het programma voor het evenement dat we op de top organiseren en heb een crowdfunding opgezet voor een Nigeriaanse collega, zodat hij ook kan komen. Dat laatste is inmiddels gelukt: we hebben in twee dagen 1000 euro opgehaald.”

Waarom ga jij naar de COP?

“Mijn achtergrond ligt in de internationale publieke gezondheid, vandaar de link met de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik wil graag een internationale wet die reclame voor fossiele industrie verbiedt, net zoals met tabak is gebeurd. Hoewel het totstandkomen daarvan 25 jaar heeft geduurd, werd die kar getrokken door artsen en zorgverleners. Ik heb mij wel afgevraagd: moet ik wel naar de Afrikaanse COP? Neem ik dan niet de plek in van een activist op het continent zelf? Veel Afrikaanse activisten hebben niet de fondsen om te gaan, maar ik los dat probleem niet op door thuis te blijven. Ook denk ik dat ik echt iets kan bijdragen. Door het privilege van mijn witte huid en Europese paspoort heb ik natuurlijk ook een verantwoordelijkheid.”

In Sharm-el-Sheikh is niet veel ruimte voor activisme. De autoriteiten arresteerden vorige week Ajit Rajagopal, een man die wandelde terwijl hij een A4'tje vasthield met de tekst: ‘Wandel voor klimaatrechtvaardigheid’.

“Dat vind ik enorm kwalijk. Wist je bovendien dat Egypt Air de COP sponsort? In Glasgow vorig jaar waren er meer dan 500 lobbyisten van de fossiele industrie aanwezig. Terwijl ik denk: er moet geen ruimte zijn voor fossiele bedrijven om evenementen op de COP te sponsoren.”

“Ik heb voorzorgsmaatregelen genomen. Je kunt bij aankomst op de Egyptische luchthaven een toeristenvisum krijgen, maar het is veiliger om van tevoren een COP-visum te regelen: dat heb ik dan maar gedaan. Ik ben zelf queer en vind het ook daarom spannend, ik ben letterlijk verboden daar. Ik had een groepsapp, met andere queer personen van over de hele wereld, ‘We are here, we are queer’ genoemd, maar dat was natuurlijk geen goed idee. Verder vinden we heus wel creatieve manieren om actie te voeren, bijvoorbeeld door bepaalde kleuren kleding te dragen. Rode kleding staat voor inheemse volkeren en hun bloed dat is vergoten.”

De creativiteit ontbrak ook niet bij de protestacties op Schiphol afgelopen weekend. Hoe kijk je daarop terug?

“Ik vond het enorm krachtig dat we met verschillende organisaties, van Greenpeace tot Extinction Rebellion, één geluid lieten horen tegen de vliegindustrie. Dit was gericht op de allerrijksten, het liet de ongelijkheid namelijk zo goed zien. De rijkste mensen vliegen het meest: 1 procent van de mensen maakt 50 procent van alle vluchten, 80 procent van de wereldbevolking vliegt helemaal niet. Het was ook een signaal in aanloop naar de COP.”

Wat zeg jij tegen mensen die vragen waarom je deze woensdag het vliegtuig naar Egypte pakt?

“Die vraag krijg je altijd als je het over vliegen hebt: waarom vlieg je zelf? Vooropgesteld: normaal vlieg ik niet. Bij de COP25 wilden we zeilen naar Chili, al werd de top uiteindelijk in Spanje gehouden. Met de COP26 in Glasgow reed er een klimaattrein, dat was enorm vet. Ik heb gekeken of ik over land naar Egypte kon reizen, maar dat was te onveilig. Vroeger ging er vanuit zowel Italië als Griekenland een veerpont naar Egypte, maar wegens de onrust in dat gebied is dat niet meer zo. Ik denk dat het belangrijk is dat je de keuze om te vliegen weloverwogen maakt. Ik denk dat de impact van daar zijn groter is dan die ene keer dat ik vlieg.”