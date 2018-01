Amsterdamse maaltijdbezorger klaagt Deliveroo aan

Deliveroo wil vanaf 1 februari alleen nog met zelfstandige bezorgers werken, niet meer met vaste contracten. Ferwerda wil gewoon in loondienst blijven. Hij vreest als schijnzelfstandige te worden behandeld.



"Een zzp'er zou z'n eigen tarieven moeten kunnen bepalen en ook welke opdrachten hij wel of niet aanneemt. Dat kan als bezorger van Deliveroo niet," zei Ferwerda eerder tegen Het Parool.



"Het bedrijf bepaalt naar wie je het eten brengt, wat je verdient en wanneer je werkt. Er is daarmee een gezagsverhouding en dat hoort niet als je als zzp'er werkt."



Vierhonderd donaties

De Amsterdammer kreeg het geld voor de rechtszaak bijeen door een crowdfundingsactie van de PvdA. De partij wist dankzij bijna vierhonderd donaties ruim 7000 euro op te halen.



Met het proces hoopt hij meer rechten af te dwingen, zoals een inkomen na een aanrijding.



Signaal

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk zegt heel blij te zijn de fietskoerier te kunnen steunen in diens strijd. "Deliveroo zijn de nieuwe boeven. Ze proberen over de rug van hun bezorgers de winsten maximaal op te stuwen. Alle risico's voor de bezorger, alle winst voor Deliveroo."



Hij hoopt dat door de rechtszaak bezorgers weer zeker kunnen zijn van een inkomen, een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en doorbetaling bij ziekte. "Dat zou ook een duidelijk signaal zijn naar alle andere bedrijven die vergelijkbare plannen hebben: dit mag niet," aldus Van Dijk.



Verschillende maaltijdbezorgers van Deliveroo legden al twee keer het werk stil als protest tegen de schijnzelfstandigheid.



Vrijheid

Deliveroo zelf zegt in een reactie dat de bezorgers "heel tevreden zijn met deze nieuwe vorm van flexibel werk en dat er steeds meer bezorgers bij komen''. "Wij geloven in het freelancemodel maar streven ernaar het verder te verbeteren.''



De bezorgdienst laat ook weten "op zoek te willen gaan naar een manier om bezorgers meer collectieve zekerheden te bieden en tegelijkertijd de nodige vrijheid te laten behouden".



Lees ook: Sytze Ferweda: Het is een principezaak geworden en Weerstand tegen de 'platformeconomie' neemt toe