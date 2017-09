Amsterdamse kunstenaar zet beeldje op Trump Tower

Kinderspel

De Ruwe heeft wel wat ervaring met het onaangekondigd plaatsen van kunstwerken. Ook het beeld van King Kong dat in april plotseling op een kunstwerk op de Churchilllaan was geplaatst was van hem.



Zo ook het bronzen beeldje van acteur Jean-Claude van Damme die een split maakt tussen twee palen op de Oosterdoksstraat. Maar dat was allemaal kinderspel vergeleken met deze operatie.



Om de beveiliging te slim af te zijn, had hij een speciale telescoophengel in het vliegtuig meegenomen. Aan het uiteinde van de hengel, die uitgeschoven wel drie meter lang is, had hij een grijparm gemonteerd. De Ruwe: "Het moest allemaal heel snel. Ik liep langs de deur en schoof de arm uit. Met een magneet onderin het beeldje bleef het vastzitten."



De kunstenaar is in New York om een gallerie te zoeken voor zijn expositie. Het stripfiguurtje op de Trump Tower, en nog drie andere beeldjes, zijn een soort visitiekaartje om snel wat naamsbekendheid op te bouwen in de Amerikaanse stad.



En het werpt naar zijn zeggen al vruchten af. "Bij elke gallerie noemen ze me crazy, maar ik heb al weer twee aanbiedingen binnen."