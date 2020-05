Amsterdamse kunstenaar beticht Scotch & Soda van plagiaat, kledinglijn offline gehaald

De Instagramstory van Floor van het Nederend, waarin hij Scotch&Soda beschuldigt van plagiaat. Beeld Floor van het Nederend

‘Scotch & Soda vroeg me om mijn ontwerpen, ik weigerde en nu komen ze met deze kopieën,’ schrijft Van het Nederend in een story op Instagram. De kunstenaar staat bekend om zijn kleurrijke, stripkunstachtige illustraties en ontwerpen, die hij zelf ook geprint op kleding verkoopt in zijn webshop.

Van het Nederend werkt voor onder meer de Volkskrant, Paradiso en Patta. Met Pepijn Lanen publiceerde hij in 2018 Hotel Dorado, een beeldroman.

Beeld Floor van het Nederend

De prints op de kledingstukken in kwestie vertonen sterke gelijkenissen met de stijl van Van het Nederend, die veel tropische planten en bergachtige omgevingen bevatten. Ook het kleurgebruik doet aan de illustraties van de Amsterdamse kunstenaar denken.

Beeld Floor van het Nederend

‘Erg vervelend’

‘We vinden deze situatie erg vervelend,’ reageert Stephane Jaspar, hoofd marketing van Scotch & Soda, per mail. Hij ontkent gebruik te hebben gemaakt van Van het Nederends ontwerpen. ‘We zijn geïnspireerd door de Finish Fetish-beweging, een kunststijl die populair is in Los Angeles en ook in die regio ontstond in de jaren zestig. Het combineert de simpele en abstracte stijl van het minimalisme en de heldere kleuren en referenties naar commerciële producten uit de pop art.’

Om zijn argument kracht bij te zetten noemt Jaspar kunstenaars als Kenneth Price, Peter Alexander, Larry Bell, Billy Al Bengston en Judy Chicago, die volgens hem een vergelijkbare stijl hebben. Volgens hem hebben Scotch & Soda en Van het Nederend elkaar in 2018 gesproken en het toen gehad over hun gedeelde interesse in deze kunstenaars.

Hoewel Scotch & Soda zegt niet te hebben geplagieerd, haalt het Amsterdamse merk de jongenskleding toch uit de winkels en van zijn website. ‘We vinden het erg jammer dat we in deze situatie zijn beland en we zullen zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.’

Floor van het Nederend was donderdagmiddag niet beschikbaar voor commentaar.