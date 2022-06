Amsterdamse kroegbaas veroordeeld voor verkrachting medewerkster (19): ‘Evident verwerpelijk’

De rechter wees erop dat de verkrachting een enorme inbreuk heeft gemaakt op de sociale omgeving rond het café en in de Nieuwmarktbuurt. Beeld ANP

De 47-jarige cafébaas Kenneth M. hoorde vrijdagmiddag zijn vonnis aan. Hij werd veroordeeld tot 30 maanden celstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) voor het verkrachten van zijn 19-jarige medewerkster, die hij bovendien al van kinds af aan kende.

Het incident gebeurde eind vorig jaar, na een lange dag werken in het café op de Nieuwmarkt. Tijdens een gesprek met de medewerkster stak M. eerst zijn hand in haar broek, middenin de zaak, terwijl collega’s het konden zien. Daarna liep hij achter haar aan tot in het toilet waar hij haar opnieuw betastte. Nadat hij even later in een taxi werd gezet door zijn medewerkers, wachtte hij haar op voor het huis van haar moeder, waar ze woonde. Daar verkrachtte hij haar. Buiten, in het portiek, middenin de nacht.

Volgens de rechtbank is dwang bewezen omdat de vrouw in het trappenhuis meermaals heeft gezegd dat hij naar huis moest gaan en moest stoppen. “Daarin zit een duidelijke weerstand en ontkenning van de wil,” aldus de rechter. Na het voorval in het toilet ging de serveerster weer aan de bar zitten, iets wat de kroegbaas mogelijk interpreteerde als toestemming. “Maar ze heeft geen verbale instemming gegeven. Ze heeft nooit gezegd: ja, dat mag.” Ook de striemen op haar heupen en in haar nek, duidden volgens de rechtbank op druk.

Joes Kloppenburg

Tijdens de inhoudelijke zitting ging het ook uitvoerig over het alcoholgebruik van de kroegbaas. Hij zei slechts aangeschoten te zijn geweest (“Ik had vier wijn en drie baco’s op”), maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Medewerkers vertelden namelijk drankjes geweigerd en verdund te hebben, op camerabeelden was te zien dat hij ‘knuffelig’ om een collega heen hing, en medewerkers zetten hem volgens de rechtbank ook niet zonder reden ’s nachts in een taxi naar huis.

Kenneth M. is bovendien meermaals gepakt terwijl hij met alcohol op achter het stuur zat, en was in 1996 een van de stomdronken jongeren die Joes Kloppenburg mishandelden, die daaraan overleed. Daarvoor kreeg M. een straf van drie jaar.

Direct in hechtenis

Dat M. de vrouw verkrachtte pal voor haar huis, vindt de rechtbank ‘behoorlijk grof’. “Het is een enorme inbreuk op haar geestelijk en lichamelijke integriteit. Hiervan is bekend dat het verwerkingsproces behoorlijk lang zal duren.” Ook wees de rechter erop dat de verkrachting een enorme inbreuk heeft gemaakt op de sociale omgeving rond het café en in de Nieuwmarktbuurt.

Daarnaast was er sprake van een flink leeftijdsverschil van 27 jaar, was hij haar werkgever, én kende hij haar al sinds haar geboorte – haar moeder was namelijk goed bevriend met zijn ex-vrouw. “Die heeft u betrapt op iets wat evident verwerpelijk is, direct haar consequenties getrokken en de relatie beëindigd.”

Dat bij elkaar rechtvaardigt kortom een gevangenisstraf, zei de rechter. M., die aanwezig was op de zitting, werd direct in hechtenis genomen.