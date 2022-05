Amsterdamse kroegbaas verdacht van verkrachting werkneemster (19)

Monument voor Joes Kloppenburg boven de Voetboogstraat. Kenneth M. was een van de jongeren die Kloppenburg in 1996 tot stervens toe mishandelde. Beeld Van Nerum Tammy

Een gezellige nazit na een dag hard werken in de kroeg, zoals het personeel daar wel vaker van genoot – zo had de nacht van 30 september op 1 oktober 2021 eigenlijk moeten verlopen. Hoe een avond faliekant uit de hand kan lopen, bleek vrijdag in de Amsterdamse rechtbank, waar een 47-jarige cafébaas terechtstond voor het verkrachten van zijn 19-jarige serveerster.

Grof misbruikt

Kenneth M. runt een bekend etablissement op de Nieuwmarkt, en zit die avond met vaste gasten en personeel te borrelen wanneer er volgens hem een flirterige situatie ontstaat met een werkneemster.

Ze gaan aan een apart tafeltje zitten, hebben een intiem gesprek, en niet veel later steekt hij midden in het café zijn hand in haar broek. Daarna volgt hij haar naar de wc, waar hij haar opnieuw betast. Nadat hij in een taxi wordt gestopt door medewerkers — hij is onder invloed—, wacht hij haar op voor haar huis. Daar heeft hij buiten, op de trap naar haar voordeur, seks met haar.

M. meent dat dat met wederzijdse instemming is gebeurd omdat ze niet tegenwerkte of zei dat hij moest stoppen, maar de vrouw heeft de avond heel anders beleefd. M. zou haar in het wc-hokje hebben geduwd en grof hebben misbruikt, en haar in het portiek met geweld hebben verkracht. Dagen later had ze nog de striemen op haar keel en heupen staan.

Ze zou bovendien nooit vrijwillig seks met hem hebben: niet alleen was hij haar baas, er was een leeftijdsverschil van 27 jaar en ze had een relatie. Zij zag M. ook als een vaderfiguur. Hij was goed bevriend met haar ouders en kende haar al sinds haar geboorte.

Enorme gevolgen

Kenneth M. meent dat de medewerkster aangifte heeft gedaan om ‘haar handen te wassen in onschuld’, en dat ze op een rijdende trein is gestapt waar ze nu niet meer af kan. De officier van justitie vindt dat ongeloofwaardig, gezien de enorme persoonlijke gevolgen voor zo’n jonge vrouw: ze moet niet alleen een strafproces meemaken, ze is ook haar baantje kwijt, kan niet verder met haar studie en moet noodgedwongen verhuizen – ze woonde namelijk bij haar moeder pal tegenover het café. “Ik geloof niet dat u het helemaal begrijpt.”

Mede om die redenen eist justitie 36 maanden celstraf tegen M. Over twee weken volgt een uitspraak. Tot die tijd mag de cafébaas zich niet begeven in een straal van 500 meter rond het huis van de vrouw — en zich dus ook niet in zijn kroeg vertonen.

Het zou niet de eerste gevangenisstraf zijn van de cafébaas. In 1996 was hij een van de stomdronken jongeren die Joes Kloppenburg tot stervens toe mishandelde. Kenneth M. kreeg toen drie jaar cel (waarvan een halfjaar voorwaardelijk), zijn neef Ritchard L. moest acht jaar zitten. Kloppenburg groeide uit tot een van de bekendste slachtoffers van zinloos geweld. In de Voetboogstraat, waar hij stierf, is nog steeds een monument. Een brug over het Singel werd naar hem vernoemd.