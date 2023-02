Amsterdamse kraakscene geeft feest in Paradiso om juridische kosten te dekken

Mokum Kraakt bij een pand op de Nieuwezijds Voorburgwal. Beeld Joris van Gennip

De benefietavond wordt georganiseerd door de drie actieve kraakgroepen in de stad: Mokum Kraakt, Autonomous Student Struggle en Anarcha Feminist Group Amsterdam.

Er zijn bands en dj’s geprogrammeerd en er worden lezingen en paneldiscussies over kraken en de huizenproblematiek gehouden. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen weer bekend raken met kraken, en dit gaan zien als middel om het gevecht tegen de wooncrisis aan te gaan,” zegt Sjaak (niet haar echte naam), een vast lid van Mokum Kraakt. “En we willen de heropleving van de Amsterdamse kraakscene natuurlijk ook een keertje vieren.”

Piepend en krakend

Paradiso heeft de kelder en de grote zaal kosteloos ter beschikking gesteld, de voormalige krakers van haventerrein ADM lenen hun decorstukken en apparatuur uit.

De avond, die Piepend en Krakend is gedoopt, heeft niet alleen een feestelijke reden: de opbrengsten van de kaartverkoop gaan naar een fonds waar toekomstige kosten mee gedekt moeten worden.

Gezamenlijke buffer

“We willen graag een potje opbouwen, zodat mensen die willen gaan kraken niet bang hoeven te zijn voor hoge juridische kosten of boetes,” aldus Sjaak. “Wij moesten na de ontruiming van het pand op de Nieuwezijds Voorburgwal bijvoorbeeld twee boetes van een paar honderd euro betalen. Dat hebben wij gelukkig kunnen betalen met de opbrengst van bierverkoop tijdens de evenementen die we daar organiseerden. Het zou vooral fijn zijn als we als kraakscene straks een gezamenlijke buffer hebben, zodat geld hopelijk voor minder mensen een reden is om niet te gaan kraken.”

Volgens Jurry Oortwijn, woordvoerder van Paradiso, is hun steun logisch, aangezien de voormalige kerk waarin Paradiso huist 55 jaar geleden ook is gekraakt. “Onze wortels zitten in de kraakscene, dus we vinden het belangrijk om de rafelrandjes in het centrum te bewaken en te steunen, en te zorgen dat de organisaties die hiermee bezig zijn een plek hebben.”