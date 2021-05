Amsterdamse Koningsdag leverde (minstens) 483 coronabesmettingen op, veelal onder 19- tot 30-jarigen

Koningsdag 2021 in Amsterdam. Beeld ANP

De resultaten van het onderzoek van de gemeentelijke organisatie kwamen in delen naar buiten. Zo sprak demissionair minister-president Mark Rutte er al over tijdens de persconferentie van 11 mei. En ook Anja Schreijer, hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam-Amstelland, liet diezelfde avond haar licht schijnen over de massale schending van de coronaregels op Koningsdag 2021. “Dit is slechts het topje van de ijsberg,” zei Schreijer naar aanleiding van de 466 besmettingen die toen waren vastgesteld.

Een week later komen daar dus 17 besmettingen bij, maar waarschijnlijk ligt het aantal besmettingen hoger. “Het exacte aantal zullen we uiteindelijk nooit helemaal kunnen achterhalen, omdat niet iedereen aangeeft waar hij die dag aanwezig was en niet iedereen laat zich testen,” zo meldt het persbericht van de GGD. Zelftests zijn zeker voor mensen met klachten een betrouwbaar alternatief voor de PCR-tests van de GGD.

Clusters

De 483 positieve tests zijn voor driekwart vastgesteld bij mensen tussen de 19 en 30 jaar oud. Er was sprake van zeventien clusters, evenementen waarbij tenminste drie mensen besmet raakten. Eén cluster betrof mensen die niet in de regio Amsterdam wonen: dagjesmensen die Koningsdag in de hoofdstad kwamen vieren.

81 Procent van de clusters vond binnenshuis plaats, aldus de GGD, bij feesten waarbij vier to veertig mensen binnen waren. Dat betekent dat ook in mensenmassa’s in de buitenlucht besmettingen mogelijk zijn. Zo’n 60 procent van de besmette personen begaf zich inderdaad in zo’n grote groep in de Amsterdamse binnenstad of een park.

Mede door Koningsdag steeg het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland vorige week met 17 procent. Viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC) opperde al dat ook het kampioensfeest van Ajax op 2 mei eveneens daaraan heeft bijgedragen. De invloed van dat incident, waarbij naar schatting 14.000 Ajaxfans de coronaregels niet naleefden, onderzoekt de Amsterdamse GGD nog.