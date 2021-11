Amsterdamse kinderopvang vraagt kinderen om mondkapje te dragen: ‘Ouders voor het blok gezet’

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Hoewel de mondkapjesplicht in Nederland alleen geldt voor mensen vanaf 13 jaar, vraagt BSO de Tinteltuin ook aan kinderen van 4 tot 12 jaar om een mondkapje op te doen.

“Dat is voor de veiligheid van onze chauffeurs,” zegt Irene Schimmel, voorzitter van de raad van bestuur van de Tinteltuin, die meer dan zeventig kinderopvanglocaties in Amsterdam-Noord, de Zaanstreek en Waterland hebben en zo’n 6000 kinderen per week opvangt. “De meeste chauffeurs bij ons zijn boven de 65 en er is recentelijk een chauffeur besmet door een kind. Toen dachten we: wat kunnen we doen om dat risico te beperken?”

Schimmel benadrukt dat het een verzoek is, geen plicht. “We vragen ouders om een mondkapje mee te geven voor de rit van school naar de opvang. Als ouders het niet willen of het kind niet, dan hoeft het niet.”

‘Kinderen niet opzadelen’

Desondanks keurt Boink, belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de actie af. “Stop met zelfbedachte maatregelen,” zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. “Ja, we weten dat kinderen ook besmettingen kunnen overbrengen, maar waarom moet je als kinderopvang afwijken van het landelijke beleid? Als de achterliggende gedachte is dat medewerkers niet gevaccineerd zijn en er daarom angst is voor besmettingen moet daar wat aan gebeuren. We moeten kinderen niet opzadelen met regels die kinderopvangen zelf verzinnen. Als je het beter denkt te weten dan virologen, dan moet je daar gaan solliciteren.”

Jellesma baalt ervan dat een opvang ‘in paniek wilde bewegingen gaat maken’. “Je zet ouders voor het blok met zo’n actie.”