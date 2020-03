Amsterdamse kinderombudsman: laat leerlingen in onveilige thuissituatie wel naar school komen

Beeld ANP

Van der Does steunt hiermee de oproep van nationale kinderombudsman Margrite Kalverboer, die de uitspraken dinsdag deed in het NOS Radio 1 Journaal . Kalverboer roept op om kinderen die nu noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie zitten, bijvoorbeeld omdat ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld of verwaarlozing, wel naar school te laten gaan.

“Ik ben het ermee eens dat het voor kinderen mogelijk moet zijn om naar school te gaan als de situatie thuis onveilig is,” zegt Van der Does. “Ook in Amsterdam is het een herkenbaar probleem.”

Vitale beroepen

Voor de meeste kinderen zijn scholen in ieder geval tot 6 april gesloten in verband met het nieuwe coronavirus. Maar het is goed mogelijk dat kinderen langer thuis moeten blijven. In afwachting van onderzoek van het RIVM naar de besmettelijkheidsrol van kinderen, mogen nu alleen kinderen van ouders met vitale beroepen, in bijvoorbeeld de zorg of bij de politie, wel naar school.

Brede opvatting maatregel

Van der Does merkt dat de maatregel in Amsterdam nu al breder lijkt te worden opgevat, en dat ook kinderen waarvan de ouders geen vitaal beroep hebben naar school mogen komen als de situatie thuis onveilig is.

“Wat mij betreft mag de maatregel uitgebreid worden, zodat ook kinderen die thuis niet goed geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat hun ouders een taalachterstand hebben, wel naar school kunnen gaan.”

Ze sluit niet uit dat er andere mogelijkheden zijn om deze kinderen te helpen, zo zijn er genoeg online initiatieven die kinderen bijvoorbeeld online bijles willen geven. Maar deze hulp moet wel daadwerkelijk worden ingezet.

Dinsdagavond zal het kabinet tijdens een persconferentie bekend maken tot wanneer de coronamaatregelen worden verlengd.