Amsterdamse kickboksleraar vrijgesproken van verkrachting 13-jarige leerling

De kickboksdocent (42) werd ervan beschuldigd dat hij een destijds 13-jarige pupil na een kickbokstraining zou hebben verkracht. Nadat iedereen de sportschool had verlaten, zou hij haar hebben meegenomen naar een andere ruimte boven in het pand. Daar zou hij de deuren op slot hebben gedaan, haar hebben betast en ten slotte hebben gedwongen tot orale seks. En dat terwijl het slachtoffer hem als een vaderfiguur zag.

In het vonnis stelt de rechtbank dat de verklaring van het slachtoffer zo consistent en gedetailleerd is, dat er geen reden is om aan de betrouwbaarheid van het slachtoffer te twijfelen. Zoals echter vaker geldt in zedenzaken: het is het woord van de dader tegen het slachtoffer. Aangezien ander bewijs ontbreekt heeft de rechtbank de docent daarom vrijgesproken.

Expliciete foto’s

De rechtbank volgde daarmee de officier van justitie. Ook zij twijfelde niet aan de betrouwbaarheid van de leerling, maar vroeg om dezelfde reden om vrijspraak.

Tijdens de zitting werd uitvoerig gesproken over een andere beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Zo was de leraar in het bezit van expliciete foto’s van een 16-jarige leerling, tegen haar zin. De verdachte verklaarde niet te hebben geweten dat ze minderjarig was.

Omdat deze beschuldiging geen betrekking heeft op wat er met de 13-jarige leerling gebeurd zou zijn, kon het niet als steunbewijs dienen.

De kickboksleraar heeft de aantijging altijd ontkend. Ter zitting zei hij dat zijn leerling die avond alleen haar persoonlijke problemen met hem wilde delen, en dat er verder niets was gebeurd.