Amsterdamse kickboksleraar verdacht van verkrachten leerling (13)

Beeld Getty Images

Ze zag hem als een soort vader, vertelde de kickboksleerling (nu 17) over haar trainer in de Amsterdamse rechtbank; als een voorbeeldfiguur tegen wie ze opkeek.

Ze kickbokste al een tijd drie keer per week in zijn sportschool in Zuidoost, en droomde zelfs van een ­professionele toekomst in de ring. Intussen was er een warme band ontstaan met de 24 jaar oudere leraar. Hij kwam op familieverjaardagen, bracht haar soms naar de sportschool en bood een luisterend oor als ze ergens mee zat. Ook sprak hij uitgebreid met de moeder van het meisje over strubbelingen binnen hun gezin.

Totdat hij haar, zo vertelde ze in de rechtbank, in november 2018 na een training verkrachtte. Volgens het meisje nam hij haar – nadat iedereen was vertrokken – mee naar boven, sloot hij alle deuren en betastte hij haar eerst onder haar shirt. Daarna dwong hij haar tot orale seks, terwijl ze kenbaar had gemaakt dat niet te willen.

“Er was een enorm verschil in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling,” zo zei haar advocaat. “Hij heeft misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje dat graag carrière wilde maken in de kickbokswereld.”

Giswerk

De kickbokstrainer ontkent alle aantijgingen ten stelligste. “Vanaf het eerste moment is hij zeer helder: de beschuldiging is onjuist,” aldus zijn advocaat. “Waarom zij heeft verklaard wat ze heeft verklaard: dat blijft gissen. Hij weet het simpelweg niet.”

Volgens de advocaat moet het meisje zich al langer niet senang hebben gevoeld.

Dat er online en rond de sportschool veel over de zaak wordt gepraat, zou de kickbokstrainer erg dwarszitten. “De beschuldigingen hebben zijn leven overgenomen. Het vreet hem op.”

Expliciete foto’s

Tijdens de behandeling van de zaak werd ook gezegd dat er onder leerlingen wordt gezegd dat hij zich diverse keren grensoverschrijdend heeft gedragen op de sportschool. Zo had de trainer expliciete foto’s van een zestienjarige leerling in zijn bezit, terwijl zij dat niet wilde. Daar WhatsAppte hij haar over: ‘Heerlijk, ik ben blij met deze speciale foto’s en filmpjes.’ En: ‘Ik ga je verwennen, let maar op.’

De verdachte zei dat hij niet wist dat deze leerling minderjarig was. “Het verdient niet de schoonheidsprijs, en dat is een understatement.” Hij gaf toe dat hij te vrij en te amicaal richting zijn leerlingen was, maar zei geen seksuele gevoelens voor ze te hebben.

De officier van justitie zei geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan het verhaal van de destijds dertienjarige leerling: ze had haar relaas gedetailleerd verteld en opgeschreven. Ook zagen familieleden dat het vlak na de dag waarop ze verkracht zou zijn niet goed met haar ging.

Niet geloofwaardig

Toch vroeg het Openbaar Ministerie (OM) om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Want, zoals in zo veel zedenzaken: er waren geen getuigen.

Het OM had al eerder aangegeven geen grond voor vervolging van de kickbokstrainer te zien. Het slachtoffer had zich daarover beklaagd bij het gerechtshof waarna het OM alsnog tot vervolging moest overgaan.

Over het appverkeer met de zestienjarige leerling zei de officier: “Dat hij dacht dat ze meerderjarig was, geloof ik niet. En daarnaast: dit soort gesprekken hoort niet thuis in de rol van sportschoolhouder. Dat is wat mij betreft meer dan grensoverschrijdend.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.