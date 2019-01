Amsterdamse Ki-Jana Hoever (16) debuteert bij Liverpool

De voormalige Ajacied mocht in de bekerwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers al na zes minuten invallen voor de geblesseerde Dejan Lovren.



Hoever streek vorig jaar zomer bij de Engelse club neer.



Hij viert op 18 januari zijn 17e verjaardag. Hij is de jongste debutant bij Liverpool sinds de entree van recordhouder Jerome Sinclair in 2012, die 16 jaar en 6 dagen was toen hij zijn eerste minuten voor de 'Reds' maakte in de League Cup.



Debutant

In het elftal van Liverpool ontbreken Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Beiden zitten bij de wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup evenmin op de bank. Hoever is wel de jongste debutant van Liverpool ooit in dit bekertoernooi.



Op het lijstje van jongste debutanten ooit voor Liverpool in alle competities komt Hoever na Sinclair en Jack Robinson (in 2010 in de Premier League) op de derde plek.