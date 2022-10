Amsterdamse kerk veilt tatoeage van tatoeagekoning Schiffmacher voor goed doel

De Amsterdamse tattookoning Henk Schiffmacher ontwiep de tatoeage ter ere van het Nicolaasjaar en om geld op te halen voor slachtoffers van seksueel geweld. Beeld Erik Smits

De unieke tatoeage is een beeltenis van Nicolaas van Myra, ook wel bekend als Sint Nicolaas. Deze heilige is niet alleen de patroon van de beroemde Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station, maar ook van de stad Amsterdam. Ter ere van het Nicolaasjaar, dat december 2021 begon en in het teken staat van de goedheiligman, tekende Schiffmacher de tatoeage.

Schiffmacher baseerde zijn ontwerp op eeuwenoude pelgrimsinsignes. “Veel Europese hoofdsteden hebben een eigen pelgrims-insigne,” zegt Schiffmacher. “Veel steden zijn immers bedevaartsoorden. Amsterdam is dat ook, temeer nu er een reliek van de heilige Nicolaas is opgenomen.”

Het ontwerp wappert al het hele jaar op een vlag aan de gevel van de kerk.

Online bieden

Geïnteresseerden kunnen online bieden via Catawiki. Schiffmacher zal zijn tatoeage hoogstpersoonlijk in de kerk aanbrengen op het lichaam van de hoogste bieder. Tot zaterdag 5 november kan er worden geboden. De volledige opbrengt gaat naar Together We Rise, een stichting die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld.

