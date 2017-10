Amsterdamse kamers blijven duurst per vierkante meter

De gemiddelde woonlasten per maand bedragen in Amsterdam 484 euro per maand. Dat is minder dan in 2016, toen was dat nog 527 euro. Daarmee is de stad de op vier na duurste stad, na Almere, Alkmaar, Haarlem en Den Haag. In Alkmaar en Almere is weinig woonruimte voor studenten beschikbaar, wat waarschijnlijk de hoge lasten verklaart. Almere, Alkmaar en Haarlem zijn dit jaar voor het eerst meegenomen in het onderzoek.



Amsterdamse studenten zijn bijna de helft van hun inkomen (49 procent) kwijt aan woonlasten. Daarmee is de stad redelijk gemiddeld. Het grootste deel van hun inkomen besteden studenten uit Almere aan hun woning (62 procent). Studenten in Dronten zijn het goedkoopst uit; zij betalen maar 41 procent van hun inkomen aan woonlasten.



Nederland telt momenteel 357.000 uitwonende studenten aan een hogere onderwijsinstelling. Dat is iets meer dan de helft van alle studenten. Steeds meer studenten blijven bij hun ouders wonen en gaan niet of later op kamers. Volgens Kences hangt dit sterk samen met het in 2015 ingevoerde leenstelsel.



Lees ook: Hoe vind je toch een studentenkamer in Amsterdam?