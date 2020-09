Amsterdamse jongeren steeds vaker betrokken bij moord en doodslag

De messen waarmee jongeren rondlopen zijn soms meer dan 60 centimeter lang. Beeld Politie Buitenveldert

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in reactie op vragen van D66. De cijfers laten zien dat het aantal steekincidenten in de stad in 2019 met 191 ongeveer gelijk is gebleven, maar dat er vooral onder jongeren tussen de 12 en de 17 jaar een opvallende stijging zichtbaar is.

Messengeweld

In 2019 was bij 9 procent van de gevallen van (poging tot) moord en doodslag een minderjarige betrokken, in 2016 was dat nog bij 5 procent van deze geweldsincidenten. Het gaat in totaal om 18 minderjarige betrokkenen, de groep jonge meerderjarigen (18 tot 22) is met 36 incidenten in 2019 ook sterk vertegenwoordigd, maar groeit nauwelijks.

De politie, in het bijzonder eenheidscommandant Frank Paauw, waarschuwt al langer dat hoofdzakelijk messengeweld in opkomst is. Dat heeft ermee te maken dat steeds meer jongeren zich na een steekpartij in hun buurt niet meer veilig voelen en zichzelf ook gaan bewapenen. ‘Bij sommige jongeren lijkt sprake te zijn van een veranderende norm, dat het dragen van een wapen nodig is om jezelf te beschermen bij conflicten en tegen negatieve invloeden in de maatschappij,’ schrijft Halsema.

Preventief fouilleren

In totaal werd bij 158 minderjarigen door de hele stad in 2019 een verboden wapen aangetroffen en in beslag genomen, terwijl dit in de jaren daarvoor rond de 100 (steek)wapens schommelde. Buurten in Zuidoost (37) en Nieuw-West (15), maar ook Zeeburg (14) scoren het hoogst in deze ranglijst. Halsema: ‘Groepsdruk en wapenbezit zijn thema’s die spelen in wijken in Amsterdam.’

Een van de maatregelen waarmee Halsema wil experimenteren om het wapenbezit naar beneden te krijgen is via preventief fouilleren. Gerichte wapencontroles, waarbij de politie de bevoegdheid krijgt om tijdelijk in een afgebakend gebied passanten staande te houden en fouilleren, zouden behulpzaam kunnen zijn bij het doorbreken van de geweldsspiraal.

De gedachte is dat wapencontroles weliswaar weinig wapens opleveren, maar dat het jongeren er wel van kan weerhouden om met wapens rond te lopen omdat het risico betrapt te worden stijgt. Later dit jaar vindt er een proef plaats om te bezien wat de voor en nadelen zijn van het middel. Ook staan er meer kluisjescontroles op middelbare scholen op het programma, en wordt er een inleveractie voor wapens georganiseerd.