Amsterdamse jongeren opgepakt na steekpartij om sigaret

Beeld ANP

Het gaat om twee jongens van 17 jaar en een jongen en meisje van 18 jaar. Ook zijn er twee jongens van 14 en 16 uit Haarlem opgepakt. Ze zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor.

De vecht- en steekpartij vond rond 00.35 uur plaats. Volgens de politie kregen de twee groepen ruzie nadat een van de verdachten de slachtoffers om een sigaret vroeg. Toen zij dat weigerden ontstond er een vechtpartij.

Een man raakte gewond aan zijn hoofd, de ander had een steekwond aan zijn been. Beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met ze gaat.