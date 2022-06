Amsterdamse jongeren krijgen voorrang op jongerenwoning

De voorrang moet door de jongeren zelf gekoppeld worden aan hun Woningnetprofiel. Beeld Sabine Joosten/ANP

Dat meldt de gemeente op de website. In navolging van andere voorrangsregelingen, zoals voor zorg-, politie- en onderwijspersoneel, krijgen Amsterdamse jongeren nu ook voorrang op een woning. Een jongerenwoning wel te verstaan. Dat zijn sociale huurwoningen speciaal voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar oud. Ze kunnen daar maximaal vijf jaar blijven wonen. De gemeente gaat op die woningen nu dus voorrang geven aan jongeren die binding hebben met de stad.

Volgens de gemeente heeft iemand binding met Amsterdam als diegene zes jaar in de stad woont of dat in de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Dus iemand die bijvoorbeeld geboren en getogen is in Amsterdam, en nog niet langer dan vier jaar ergens anders woont, heeft in dit scenario nog steeds binding met de stad. De gemeente haalt deze informatie uit de Basisregistratie Personen van Amsterdam. Jongeren krijgen de voorrang alleen op woningen die bij hun inkomen en ‘situatie’ passen.

Jongeren met voorrang maken meer kans op een woning dan anderen. De regeling geldt voor de meerderheid van alle jongerenwoningen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals woningen die verloot worden of ‘bestemd zijn voor jonge statushouders of jongeren uit de jeugdzorg’.

De voorrang moet door de jongeren zelf gekoppeld worden aan hun Woningnet-profiel via een speciale app. Woningnet heeft hierover op de site een uitleg staan. Het koppelen van deze informatie is al sinds 21 juni mogelijk.

