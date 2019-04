Amsterdamse jongeren krijgen voorrang bij huurwoning

Het college wil de nieuwe voorrangsregels invoeren met de wijziging van de Huisvestingsverordening in 2020. Het plan moet nog wel door de gemeenteraad worden omarmd.



Amsterdam wil maximaal driekwart van de voor jeugd bedoelde sociale huurwoningen toewijzen aan jongeren die lokale binding met de stad hebben. In de stad worden jaarlijks ongeveer 1000 sociale huurwoningen voor jongeren tot 28 jaar verhuurd.



Gemeenten mogen volgens landelijke wetgeving voor maximaal een kwart van alle vrijkomende sociale huurwoningen voorrang verlenen aan jongeren met lokale binding. Zij moeten er langer dan zes jaar aaneengesloten hebben gewoond.



Leraren

Het gaat om voorrang bij de verdeling van resterende woningen, nadat er al huizen aan andere urgente groepen zijn toegewezen. Amsterdam geeft leraren op basis van hun economische binding met de stad al langer voorrang.



Voor jonge leraren met een baan op een school in Amsterdam kunnen maximaal honderd sociale huurwoningen worden toegewezen. In 2018 werden zo 73 jongerenwoningen in de sociale huur toegewezen en 30 in de middeldure huur.



Van de ongeveer zevenduizend per jaar beschikbare reguliere sociale huurwoningen worden er bijna drieduizend met urgentie toegewezen. Die gaan onder andere naar mensen met medische of sociale problemen, instellingsbewoners die zelfstandig moeten gaan wonen, slachtoffers uit de vrouwenopvang, statushouders en stadsvernieuwingsurgenten.



Kleine gezinnen

Er blijven ongeveer vierduizend woningen over voor woningzoekenden zonder voorrang, hoewel ook dat cijfer nog onvolledig is. Er zijn namelijk ook sociale huurwoningen die exclusief geschikt zijn voor speciale groepen. Die woningen worden 'gelabeld' en met voorrang toegewezen aan die groepen. Daaronder vallen senioren, kleine gezinnen, grote gezinnen en mensen met een medische urgentie. De cijfers van deze groepen heeft de gemeente niet beschikbaar.



Studentenwoningen, geliberaliseerde huurwoningen en tijdelijke contracten meegeteld, sluiten de corporaties in Amsterdam jaarlijks ruim 20.0000 nieuwe wooncontracten af.



Lees ook: 4x de maandhuur: onmogelijke inkomenseis voor starters