Amsterdamse jeugd kan hele zomer corona-achterstanden inhalen

Kinderen schilderen en maken logo's bij zomerschool Noordje in een Ruimte-thema. Beeld Charlotte Odijk

Het college stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor de activiteiten, waar alle Amsterdamse jongeren gratis aan mee kunnen doen. De komende weken wordt samen met scholen, sportclubs, culturele instellingen en de Openbare Bibliotheek Amsterdam gekeken naar de precieze invulling van het programma.

Het zomerprogramma is bedoeld als tegenwicht voor de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van jonge Amsterdammers. Het college investeert hierbij extra in activiteiten voor jongeren in de gebieden waar dit het hardste nodig is, aldus een woordvoerder. “We inventariseren bij scholen waar de behoefte ligt, en welke kinderen de extra ondersteuning het hardste nodig hebben. Diverse scholen geven nu al aan dat de vraag waarschijnlijk groter zal zijn dan voorgaande jaren.”

“De gevolgen van de coronacrisis zorgen voor een groeiende kansenongelijkheid in de stad,” zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman. “Daarom willen we investeren in een goed programma zodat jongeren na de zomer een goede start kunnen maken.”

Door de coronamaatregelen zijn de meeste Amsterdamse kinderen maandenlang niet naar school geweest. Hoe groot de hierdoor opgelopen leerachterstanden zijn, moet nog blijken. Gevreesd wordt wel dat de al bestaande verschillen worden uitvergroot. Eerder trok het kabinet al 244 miljoen euro uit om door corona opgelopen achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Een deel van dit geld zou ook voor zomerscholen beschikbaar gesteld kunnen worden.

Het zomeronderwijs zal georganiseerd worden in samenwerking met de bestaande Amsterdamse zomerscholen. “Normaal gesproken melden scholen hun leerlingen aan voor onze zomerscholen,” zegt Mariska Bugter van huiswerkinstituut Lyceo. “We houden er wel rekening mee dat de vraag dit jaar groter is dan voorheen. Daarom kijken we nu ook naar de mogelijkheid om extra klassen te vormen voor losse aanmeldingen.”

Bij Zomerschool Amsterdam loopt het nu al storm. “In het aantal aanmeldingen zien we nu al een toename van zo'n 50 tot 70 procent,” zegt projectleider Marijke Katee. “We gaan daarom ook uitbreiden met meer groepen. Dat is een hele organisatie: we zijn nu bezig extra leerkrachten, assistenten en sportinstructeurs aan te trekken.”