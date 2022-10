Amsterdamse Iraniërs na de dood van Mahsa Jina Amini: ‘Dit is geen tijd om bang te zijn’

Op 1 oktober was er een demonstratie op de Dam voor Mahsa Jina Amini. Beeld Sabine Joosten/HH/ANP

‘Het raakt me hoe moedig de mensen zijn die massaal de straat op gaan’



Sara Emami (38), designer bij Philips: “Vlak na de moord op Mahsa Jina Amini maakte ik een illustratie van een meisje met wapperende haren en de tekst ‘Did you know that letting your hair blow in the wind is a crime in Iran?’ Ik wilde met de tekening aan niet-Iraanse mensen duidelijk maken hoe vrouwen worden onderdrukt, al meer dan veertig jaar. Voor iets wat hier zo vanzelfsprekend is, word je daar als vrouw gearresteerd.”

“Ik deelde de illustratie op mijn Instagramaccount. Voor ik het wist ging de tekening viral, mensen van over de hele wereld stuurden me berichten dat ze het bericht wilden delen of uitprinten en dus plaatste ik een downloadlink in mijn bio. Inmiddels is de tekening gebruikt op demonstraties, van de VS tot Japan en Parijs tot Beiroet.”

“Alle hoop op dialoog met de regering is voorbij, Iraniërs willen voor altijd van dit regime af. Het raakt me hoe moedig de mensen zijn die massaal de straat op gaan, met gevaar voor eigen leven. Iedere dag verdwijnen er mensen en wij horen nauwelijks iets uit Iran, want het internet is afgesloten. Eén keer per dag krijg ik een bericht van mijn familie, dat ze weten te versturen via een vpn-connectie.”

“Vanwege mijn tekeningen kan ik niet meer naar Iran, maar dat maakt mij niet moedig. De vrouwen en meisjes in Iran die hun hidjab afdoen zijn moedig. De vrouwen in Iran willen niet langer als tweederangsburgers worden behandeld, ze willen zichzelf kunnen zijn en gehoord worden in hun wensen. De moord op Mahsa Jina was de druppel en de hidjab is het symbool geworden van allerlei vormen van onderdrukking waar vrouwen in Iran al jaren mee te maken hebben.”

Sara Emami. Beeld Afsaneh Ghafarian

‘De Iraanse vrouwen zijn het zat, maar ook de jongeren en de mannen hebben er genoeg van’

Nafiss Nia (54), dichter, filmmaker, cultureel ondernemer en oprichter van stichting Granate, voor biculturele makers: “Dertig jaar geleden vluchtte ik als filmstudent vanuit Iran naar Nederland, sindsdien heb ik al meerdere protestbewegingen op afstand meegemaakt. Tijdens de Groene Beweging in 2009 was ik echt verlamd door de spanning, ik kon alleen nog maar naar CNN en de BBC kijken en ik was voortdurend aan het demonstreren. De hoop op verandering was in die dagen heel groot, maar het islamitische bewind bleef.”

“Helaas is het geestelijke regime doorgedrongen tot in de kleinste hoeken van het dagelijks leven, waardoor het heel moeilijk is het omver te werpen. Toch heb ik ook nu weer hoop dat er verandering zal komen. De Iraanse vrouwen zijn het zat, ze leven al vier decennia in onvrijheid, maar ook de jongeren en de mannen hebben er genoeg van.”

“Mijn vader zei altijd dat als er ooit verandering komt in Iran, dit zal gebeuren door de vrouwen in het land. Iraanse vrouwen hebben moed, ze zijn sterk en vooruitstrevend. Vrouwen en studenten zijn nu de vaandeldragers van het protest, maar pas als de zuilen van de economie, de ziekenhuizen, het leger en de ondernemers zich bij de protesten aansluiten kunnen er serieus dingen veranderen.”

“Vanuit Nederland probeer ik het woord van de Iraniërs te verspreiden, dit is geen tijd om bang te zijn. De moedige mensen die in Iran protesteren tegen onderdrukking verdienen massaal onze steun in woord en daad. Tijdens de Groene Beweging organiseerde ik een bijeenkomst op het Beursplein. Ook nu zal ik niet stil blijven om aandacht te vragen.”

Nafiss Nia. Beeld Afsaneh Ghafarian

‘Het zit mij dwars dat niet de hele wereld opstaat om het geweld tegen vrouwen te stoppen’

Afagh Morrowatian (38), kunstdocent speciaal onderwijs en freelance artdirector en fotograaf: “Wat je nu ziet in Iran is dat deze generatie het niet meer pikt. De moord op Mahsa Jina Amini was de druppel. De hidjab is het symbool van de strijd, alleen gaat het niet over religie, maar om basismensenrechten en die worden al decennia geschonden in Iran. Vrouwen hebben er niet de vrijheid om te zijn wie ze willen zijn. Het zit mij dwars dat niet de hele wereld opstaat om het geweld tegen vrouwen te stoppen, niet alleen in Iran maar ook in Afghanistan en Koerdistan.”

“Ik mis ook de stem van feministen uit het Westen. Normaal gesproken trekken ze hun mond open, maar waar zijn ze nu? Dat Iraniërs in de rest van de wereld voorzichtig zijn om zich uit te spreken tegen het regime is begrijpelijk, we worden geïntimideerd vanuit de ambassade en lopen het risico dat we onze familie in Iran nooit meer kunnen opzoeken. Dat is vreselijk, maar in ons geboorteland geven jonge mensen nu hun levens voor een betere toekomst en tegen onderdrukking. Dat is veel belangrijker dan niet meer op vakantie kunnen naar Iran.”

“Mijn leven staat momenteel in het teken van wat er in Iran gebeurt, ik slaap nauwelijks nog. Ik voel me vreselijk machteloos vanuit hier, maar ik steun de Iraniërs door op mijn sociale media al het nieuws over de protesten te delen wat ik tegenkom, ook de gruwelijkste beelden.”

“Dat burgemeester Femke Halsema de videoprojectie van Mahsa Jina Amini op Eye heeft gedeeld op haar Instagram en dat in Rotterdam de Erasmusbrug groen is gekleurd, is een start. Het is belangrijk voor de Iraniërs hier om steun te voelen. Alle kleine beetjes helpen, maar er moet nog veel meer gebeuren. Op 16 oktober organiseren we met een groep vrouwen, onder wie zangeres Meral Polat, programmamaker Sahar Shirzad en mijn zus, danser-choreograaf Roshanak Morrowatian een grote manifestatie op de Dam. We hopen dat zo veel mogelijk mensen uit heel Nederland zullen komen.”

Afagh Morrowatian. Beeld Afsaneh Ghafarian

‘Dat de Iraanse vrouwen nu massaal de hidjab afwerpen, voelt als het begin van het einde van het regime, het biedt hoop’

Parham Rahimzadeh (32), schrijver en filmmaker: “Ik draag al mijn hele leven een verlangen naar het Iran van mijn ouders, een heel ander land dan waar ik werd geboren en wat ik nooit heb gekend; we vluchtten toen ik nog maar negen maanden was. De generatie van mijn ouders mist de keuzevrijheid die ze hadden in de tijd van de sjah, al weet ik dat zijn regime ook wordt geromantiseerd.”

“De protesten voelen dit keer heel anders dan in 2009 en 2019. Uit de beelden die ik voorbij zie komen proef ik de woede in de stem van de mensen; ze hebben er helemaal genoeg van. In kleine dorpjes in de Koerdische provincie hebben de bewoners de morele politie inmiddels verjaagd en paramilitaire gebouwen worden er in de fik worden gestoken. Er is nu meer gerichte agressie dan bij de opstanden in 2009 en 2019; vreedzame protesten zijn helaas niet de oplossing gebleken.”

“De jonge generatie lijkt veel feller dan de vorige, ze hebben ook veel meer middelen om te communiceren, zelfs nu ze afgesloten worden van het internet vinden ze hun manieren. Ik ben voor keuzevrijheid van het dragen van de hidjab, maar die vrijheid bestaat al vier decennia niet in Iran. Dat de Iraanse vrouwen nu massaal de hidjab afwerpen, voelt als het begin van het einde van het regime, het biedt hoop.”

Parham Rahimzadeh. Beeld Afsaneh Ghafarian

“Het is lastig voor de Iraanse diaspora om zich openlijk uit te spreken over wat er gaande is, we willen nog wel terug kunnen naar onze familie. Tegelijk besef ik hoe de mensen daar nu hun nek uitsteken en hun leven daarmee op het spel zetten. Zelf deel ik video’s op Instagram van onder meer Masih Alinejad, een van de bekendste Iraanse activistes, die in de VS woont. Ook ben ik aangesloten bij de organisatie Iraanse Nederlanders, we proberen meer aandacht voor Iran te krijgen in de Nederlandse media. Maar de omwenteling zal echt vanuit Iran zelf moeten komen.”