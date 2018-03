Amsterdamse ijsmeester: 'In het weekend kans op schaatsen'

Bovendien zijn er volgens hem nog veel plekken waar het gewoon open ligt. "Het is natuurlijk hartstikke koud, maar er staat ook een harde wind. Dat zorgt voor stroming, waardoor de onderkant van het ijs niet aan wil groeien en er wakken komen. Als het windstil was geweest, had er al een strakke ijsvloer gelegen."



Toertochtje

Maar dat is nu dus nog niet het geval. En zomaar het ijs op stappen, is volgens Maas dan ook een slecht idee. "Weet wat je doet als je nu gaat schaatsen. En wees voorbereid, neem maatregelen, neem veiligheidsmiddelen mee."



Hij roept schaatsliefhebbers op nog even geduld te hebben. De twee nachten vorst die voorspeld worden, zouden volgens Maas wonderen kunnen doen. "Het zou goed kunnen dat er zaterdag op de gracht veilig een toertochtje kan worden gereden. Zondagochtend misschien ook nog wel, maar daarna valt de dooi in."



