Amsterdamse huurprijzen stijgen steeds minder snel

- Beeld ANP

In de grote steden is de rek in de huurprijzen er al enige tijd uit, maar in de middelgrote en kleinere steden in de Randstad worden huurwoningen nog fors duurder.



Dit blijkt uit de woensdag verschenen kwartaalcijfers van online woningplatform Pararius over de markt van huurwoningen. Een van de gemeenten waar de prijzen van huurwoningen het snelst stijgen is Hoofddorp. Huurders betalen er 17,59 euro per vierkante meter per maand - dat is 17,5 procent meer dan een jaar geleden.

In Amsterdam stijgen de huurprijzen niet veel: 2,8 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 23,47 euro per vierkante meter. Een vrije sectorwoning van 75 vierkante meter kost momenteel 1320 euro per maand in Hoofddorp, 1463 euro in Haarlem, en 1760 in Amsterdam.

Plaatselijke verschillen

Landelijk stegen de prijzen van huurwoningen in een matig tempo, 3,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Vóór de tweede helft van 2018 lag de prijsstijging van huurwoningen nog boven de vijf procent per jaar. Een nieuwe kale huurwoning in Nederland kost gemiddeld 11,56 euro, een gestoffeerde woning 15,83 euro en een gemeubileerd huis 19,33 euro per vierkante meter per maand.

De plaatselijke verschillen zijn groot. De kale huurprijzen liggen voor een vierkante meter op 8,81 euro in Friesland, op 15,72 euro in Zuid-Holland, en op 21,62 euro in Noord-Holland. Volgens Pararius moeten daar wel nuanceringen op worden aangebracht. In de Randstad trekken de grootste steden de prijzen van de regio omhoog. Verder worden woningen in Noord-Holland vaker gemeubileerd verhuurd, wat leidt tot hogere gemiddelde huurprijzen.