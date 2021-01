Amsterdamse huizenprijzen stijgen minder hard door trek uit de Randstad

De trek uit de Randstad en het wegblijven van expats hebben grote invloed op de Amsterdamse huizenmarkt. De huren dalen en de prijs van koopwoningen stijgt hier veel minder hard dan in de rest van Nederland.

Voor de coronacrisis was het simpel: in Amsterdam stegen de woonprijzen voortdurend, of het nu ging om huur -of om koophuizen. En die stijging was altijd veel forser dan in de rest van Nederland.

Inmiddels liggen de zaken iets anders. De prijzen van Amsterdamse koopwoningen stijgen nog altijd, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), maar veel minder hard dan het landelijk gemiddelde. De Amsterdamse prijs per vierkante meter kwam vorig kwartaal uit op 5890 euro en dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. In heel Nederland kwam de stijging uit op bijna 11 procent.

Huren dalen

De huren in de vrije sector, dus vanaf zo’n 750 euro per maand, dalen inmiddels, meldt woonplatform Pararius. In Amsterdam gingen de huren bijna 7 procent omlaag en dat is de grootste daling sinds de eerste meting in 2011. Bovendien dalen de huren in Amsterdam veel sneller dan het landelijk gemiddelde, dat uitkwam op een een min van 3,7 procent. Ook dat is opmerkelijk.

De belangrijkste oorzaken: expats blijven weg en veel Amsterdammers trekken de stad uit of verhuizen naar een ruimere woning buiten de Ring.

Door corona ligt de groei van de Amsterdamse bevolking vrijwel stil. In november telde de stad slechts 530 inwoners meer dan begin 2020, terwijl de bevolking normaal gesproken met zo’n 10.000 Amsterdammers per jaar groeit. Expats komen nauwelijks deze kant op, waardoor het aanbod aan huurhuizen toeneemt en de huren dalen.

Meer groen en meer ruimte

Een tweede trend is dat elk jaar meer Amsterdammers verhuizen naar een plek elders in Nederland. De NVM spreekt zelfs van een trek uit de Randstad: 10 procent van de huizenkopers uit dit gebied zoekt een woning ver weg, in 2015 was dat nog 5,5 procent. Met name in Friesland en Drenthe vallen meer huizen in handen van westerlingen. “Door corona werken meer mensen thuis en de behoefte aan groen en ruimte neemt kennelijk toe,” zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. “Huizenzoekers zien dat ze buiten de Randstad meer vierkante meters voor hun geld krijgen.”

In Amsterdam zijn huizen buiten de Ring en in Noord meer in trek. Daar zijn woningen minder duur, dus deze ontwikkeling drukt de gemiddelde transactieprijs. “Een jaar of zes geleden wilden huizenzoekers per se binnen de Ring een woning kopen,” zegt Wijnen. “Dat is veranderd. De dijk van de A10 is doorbroken.”

Die trend is ook terug te zien in de prijzen. Zuidoost is het enige stadsdeel waar de huren zijn gestegen. In de duurdere wijken Centrum, Zuid en West daalden de huren daarentegen bijna 10 procent en zijn ook de verkoopprijzen omlaag gegaan. In Noord, Zuidoost en Nieuw-West stegen de transactieprijzen juist wel.

Geen crisis

Corona beïnvloedt de huizenmarkt, maar veroorzaakt geen crisis. Tijdens vorige recessies stortte de huizenmarkt wel in, ook in Amsterdam. Het verschil is dat de rente dit keer erg laag is en de overheidssteun groot, zegt Philip Bokeloh, econoom van ABN Amro. Hij verwacht dat de huizenprijzen in Nederland dit jaar 5 procent zullen stijgen.

Volgens Wijnen is op de Amsterdamse koopmarkt vooral sprake van een tijdelijke adempauze na al die jaren van excessieve prijsstijgingen, meestal met dubbele cijfers. Enige afvlakking is gezond, want nog altijd zijn de huren en koopprijzen in Amsterdam veel hoger dan elders. Dat verschil is onoverbrugbaar.