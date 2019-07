Amsterdamse huizenmarkt koelt af: ‘De gekte is er vanaf’

Het staat er echt, in de cijfers die makelaars donderdag naar buiten brengen: de huizenprijzen in Amsterdam zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen maanden kwam de gemiddelde prijs in de stad uit op 437.600 euro, een jaar eerder was dat nog 480.400, ruim negen procent meer. Ook in de regio Amsterdam is sprake van een daling, van bijna vier procent, terwijl in heel Nederland de prijzen ruim zeven procent zijn gestegen.

Een prijsdaling in Amsterdam, dat is even wennen. De eerste signalen dat de Amsterdamse huizenmarkt afkoelde, kwamen al mondjesmaat binnen. Maar de laatste keer dat de prijzen daalden ten opzichte van een jaar eerder, was in 2013. Toen kroop de huizenmarkt nog uit het dal dat was veroorzaakt door de huizen- en schuldencrisis.

“De gekte is er vanaf,” zegt Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, die de cijfers naar buiten brengt. “En die trend zet door.” De prijsdaling in Amsterdam lijkt het gevolg van een nieuwe trend: de groeiende populariteit van de ‘goedkopere’ wijken buiten de binnenstad, al is ‘goedkoop’ in Amsterdam betrekkelijk.

In Zuidoost (+49 procent), Nieuw-West (+48 procent) en Noord (+65 procent) nam het aantal huizenverkopen het meest toe in vergelijking met een jaar eerder. In die stadsdelen steeg de prijs per vierkante meter ook het meest. In Centrum en West, waar de prijzen enorm zijn, lijkt de vaart eruit.

Massaal overbieden

Een daling van de huizenprijzen kan duiden op een nieuwe crisis, maar zo ver is het nog niet, zegt Wijnen. De prijs per vierkante meter stijgt nog, zij het minder hard dan voorheen. Het aantal verkochte huizen neemt ook nog toe, een bewijs dat de markt niet tot stilstand is gekomen en dat er nog altijd veel vraag is naar woonruimte.

Dat de gekte niet helemaal weg is, blijkt wel uit het feit dat huizenkopers in Amsterdam nog altijd massaal overbieden: 70 procent van de verkochte woningen gaat voor meer weg dan de vraagprijs. Dit is een ontwikkeling waarover De Nederlandsche Bank zich grote zorgen maakt, want overbieden kan leiden tot financiële problemen.

ING Economisch Bureau bracht eerder deze week een publicatie uit waaruit blijkt dat de krappe en dure huizenmarkt de groei van de Amsterdamse economie beperkt. Enige afkoeling hoeft dus niet ongunstig te zijn, zegt ING-econoom Rico Luman, al verwacht hij dat de druk op de woningmarkt voorlopig zal blijven bestaan. “Het probleem van schaarste is nog niet opgelost.”

De afkoeling is gunstig voor woningzoekenden, zegt Wijnen. “Tot voor kort kochten ze een huis binnen vijf à tien minuten en gingen ze direct door naar de woonboulevard. De markt is nog steeds krap, maar potentiële kopers krijgen wel wat meer tijd.”