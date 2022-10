Amsterdamse huizen niet meer zo makkelijk te verkopen: ‘Had ik dat vorige bod maar geaccepteerd’

Beeld Joris van Gennip

In een crèmekleurige, relaxte outfit staat Stefan Hille (35) op zaterdagmiddag bij de deuropening van zijn huis aan de Hoofdweg. Hij vraagt sinds acht weken 360.000 euro voor de 47 vierkante meter die hij te bieden heeft. Zelf gaat Hille, die uit Duitsland komt en voor Philips werkt, iets verderop in Bos en Lommer groter wonen.

Hille had verwacht dat hij zijn huis sneller kon verkopen. “Ik heb wel biedingen gehad, maar nog niemand heeft mijn vraagprijs of meer geboden. Vandaag zijn er al vijf mensen komen kijken. Ik weet niet of zij een goed bod gaan doen, maar ik heb ook geen haast. Als ik het niet verkocht krijg voor december, ga ik het verhuren. Via Airbnb vraag ik dan 200 euro per nacht. Een andere optie is om het te verhuren aan expats voor kortere periodes.”

Afwachtende houding

Het is weleens anders geweest in Amsterdam. Nog geen jaar geleden was de woningmarkt zó oververhit dat een bezichtiging krijgen al een uitdaging was. Volgens hypotheekadviesketen De Hypotheker is door het oplopen van de hypotheekrente de woningmarkt in een ‘impasse’ beland. Veel huizenzoekers lijken een afwachtende houding aan te nemen, waardoor het aantal transacties verder wegzakt.

Makelaarsvereniging NVM houdt zaterdag voor het eerst in twee jaar weer een Open Huizen Dag. Op huizensite Funda.nl is te zien welke huizen meedoen; in Amsterdam zijn 379 woningen te bezoeken.

Behalve het huis van Hille staat ook het huis van Inge (66) aan de Admiraal de Ruijterweg te koop. Ze wil niet met haar achternaam in de krant, maar wel graag haar verhaal doen.

Inge kocht het huis van 87 vierkante meter bijna zeventien jaar geleden voor haar toen nog studerende kinderen. Toen zij klaar waren met studeren, besloot de moeder het huis te verhuren aan studenten.

Spijt

“Er zijn vier kamers en er woonden vier studenten. Tot de gemeente met regels kwam over woningdelen. De studenten hadden het heel leuk met elkaar en gezien de woningnood waren ze hier ook graag gebleven, maar het mocht niet. Eigenlijk verkoop ik dit huis noodgedwongen.”

Het huis staat sinds augustus te koop voor 475.000 euro. Inge had verwacht dat ze er snel vanaf zou zijn. “Ik denk dat er veel onzekerheden zijn die mensen ervan weerhouden dit te kopen. De stijgende hypotheekrente, inflatie, oorlog, dat zijn toch allemaal onzekerheden.”

Ze kreeg eerder een bod van 485.000 euro. “Dat bod had ik moeten accepteren. Ik dacht: misschien kan ik er meer voor krijgen. Nu heb ik wel spijt, ja. Ik kijk het nog even aan.

Verhuren zou in theorie ook een optie zijn. Voor 1500 euro per maand ben ik uit de kosten, alleen zit dat me moreel gezien niet lekker. 1500 euro huur vragen, dat is toch gek? Dan vraag ik evenveel aan een stel als dat ik aan vier mensen vroeg. Nee, dat doe ik niet.”

Minder hypotheek

Het is nog even afwachten wat er met de huizenprijzen gaat gebeuren. Begin dit jaar daalden de huizenprijzen in de Amsterdamse binnenstad met 3 procent. Vele huizenzoekers hoopten op een trendbreuk, maar nieuwe kwartaalcijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) lieten zien dat het briesje alweer is gaan liggen, al zijn er ook signalen die suggereren dat er meer beweging komt in de markt.

Tegelijkertijd wil het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud dat de hoogte van de maximale hypotheek volgend jaar lager wordt. Huizenkopers zijn te veel geld kwijt aan energie en levensonderhoud. Hoeveel minder er geleend mag worden, is nog onduidelijk. Vaststaat dat de leennormen naar beneden bijgesteld worden. Wat dat met de woningprijzen doet, is nog even afwachten.