Amsterdamse huisartsen tegen patiënten: ‘Kom niet voor kleine dingen’

Kom niet naar de huisarts met wissewasjes of klachten die kunnen wachten. Dat is de oproep van Amsterdamse huisartsen aan hun patiënten.

De huisartsen hebben hun handen vol aan patiënten met Covid-19 of een verdenking daarop. De Huisartsenkring heeft ook een oproep aan de Amsterdamse praktijken gedaan om het inloopspreekuur tijdelijk te stoppen.



Huisartsen zijn de dagelijkse zorg aan het afschalen, omdat ze hun tijd en energie moeten steken in patiënten met (potentieel) Covid-19, zegt Stella Zonneveld van de Huisartsenkring. Deze organisatie vertegenwoordigt 1100 huisartsen. “De oproep aan de patiënten is; kom niet voor kleine dingen. Die controle voor de bloeddruk is nu niet belangrijk. Dat geldt ook voor het wegsnijden van dat onschuldige bobbeltje – ook dat kan wachten. Mensen die ziek zijn kunnen natuurlijk wel bij hun huisarts terecht.”

Poortwachters

Huisartsen zijn de poortwachters van het ziekenhuis, zegt Zonneveld. “Wij onderzoeken patiënten met het coronavirus. Welke patiënt kan thuis herstellen, en welke patiënt is zo ziek dat hij naar het ziekenhuis moet worden verwezen.”

Omdat zoveel mensen klachten hebben, moeten ook veel mensen worden onderzocht. Dat vergt veel telefonische consulten, veel speciale spreekuren voor mensen met een verdenking op corona en veel visites rijden naar patiënten die te ziek zijn om naar de praktijk te komen.

Als de huisartsenpraktijken dicht zijn, dan neemt de Huisartsenpost (HAP) deze taak op zich. Ook daar zijn ze ontzettend druk, laat Corine van Geffen, bestuurder bij Huisartsenposten Amsterdam weten. Sinds zondag is de Huisartsenpost in Oost ingericht als opvang voor patiënten met klachten die wijzen op een besmetting met corona. Voorlopig is deze post alleen doordeweeks open in de avond en in het weekend ook overdag, dit uitsluitend voor mensen met een verwijzing.

Mondkapjes

Volgens Van Geffen is het ‘echt druk’ met mensen die bellen naar de Huisartsenpost. Omdat daar veel mensen tussen zitten met coronasymptomen, is ervoor gekozen één locatie aan te wijzen waar deze mensen worden opgevangen - de spoedpost in Oost. “We willen deze patiënten apart zien, zodat ze geen andere patiënten kunnen besmetten,” zegt Van Geffen.

Bovendien is het efficiënter om vanuit één locatie te werken waar altijd de juiste beschermingsmaterialen voorhanden zijn, en van waaruit alle corona-gerelateerde visites worden gereden. “De huisartsen en de assistenten dragen daar mondkapjes, spatbril, schort en handschoenen. Ook de patiënten krijgt een mondkapje voor. De spreekkamers worden vaak grondig schoongemaakt.”

Crisisteam

Het ‘Huisartsen rampen opvang plan’ is in werking getreden. Dat betekent dat het crisisteam, dat onder meer bestaat uit de Huisartsenposten en de Huisartsenkring, continu overlegt. Huisartspraktijken in de wijken werken intensiever samen. Er wordt goed gekeken of er huisartsen door ziekte uitvallen. Als huisartsen door ziekte niet kunnen werken, moeten collega’s in de wijk dat kunnen opvangen.

Maar volgens Zonneveld kunnen de huisartsen het voorlopig nog goed aan. De huisartsen laten de patiënten met symptomen die wijzen op Covid-19 in een speciaal spreekuur komen, zodat ze zich op dat moment met mondkapjes en andere beschermingsmaterialen goed kunnen beschermen tegen besmetting. “We willen deze zorg blijven aanbieden. De huisarts kent zijn eigen patiënten toch het best, dus dat hopen we vol te houden.”

Er zijn verschillende scenario’s als dit door uitval van huisartsen niet is vol te houden. Een daarvan is dat de visites in dat geval vanuit de Huisartsenposten wordt gereden. Of dat de patiënten op een paar speciale coronaposten in de stad worden opgevangen.