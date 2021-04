Amsterdamse huisartsen prikken soms door: ‘Anders is het mensonterend’

Janssenvaccin ook op pauze, gevolg ongewis

Farmaceut Johnson & Johnson stelt de uitrol van het Janssen-coronavaccin in Europa uit voorzorg uit vanwege mogelijke bloedproppen. Vandaag wordt meer duidelijk over de gevolgen.

De farmaceut gaat over tot uitstel op advies van medische instanties in de Verenigde Staten. De reden is dat in de VS zes gevallen opgedoken zijn van een ernstige complicatie, cerebrale veneuze sinustrombose (CVST) in combi- natie met een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bij zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die complicatie binnen twee weken na het toedienen van de Janssenprik geconstateerd. Eén vrouw overleed, een andere ligt in het ziekenhuis.

De Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control (CDC) in de VS stopten gisteren met het gebruik van Janssen op federale priklocaties. De individuele staten kregen ook het advies om te stoppen, in afwachting van onderzoek. Dat zou moeten uitwijzen of er een relatie is tussen het vaccin en de opgetreden complicaties. Wetenschappers van de beide gezondheidsautoriteiten komen vandaag samen voor spoedoverleg.

Geen 60-minners

In Europa komt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) waarschijnlijk vandaag met een advies over gebruik van het vaccin, aldus minister Hugo de Jonge. Hij kon nog niets zeggen over eventuele gevolgen van uitstel van levering op het vaccinatietempo in Nederland. “Wat we wel weten is dat deze meldingen over het Janssen-vaccin echt niet op de aantallen meldingen bij AstraZeneca lijken.”

Het kabinet besloot anderhalve week geleden dat er voorlopig geen 60-minners met het AstraZeneca-vaccin worden geprikt. Dat gebeurde nadat er zeker acht vrouwen last van ernstige trombose-verschijnselen hadden gekregen na een Astraprik.

Het in Leiden ontwikkelde Janssenvaccin is in de VS aan bij- na 7 miljoen mensen toegediend. De prik biedt in tegenstelling tot andere vaccins al met één inenting genoeg bescherming tegen het coronavirus. Het vaccin van Janssen maakt net als de prik van AstraZeneca gebruik van de virale vectortechniek, waarbij een verzwakt chimpanseevirus met daarin een stukje genetische informatie van het coronavirus het lichaam in wordt gestuurd.

‘De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken zijn onze nummer één prioriteit’, meldt Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, in een verklaring.

Grote wens

Nederland kreeg maandag de eerste doses van het Janssen-vaccin geleverd. Zeker 35.000 doses zouden naar de ziekenhuizen gaan, waar ze zouden worden gebruikt om personeel in te enten. In totaal heeft ons land 11,3 miljoen doses van het vaccin besteld. Drie miljoen daarvan zouden dit kwartaal binnenkomen.

Ziekenhuizen willen de vaccinatie van hun personeelsleden met de reeds geleverde coronavaccins van Janssen het liefst doorzetten. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ): “Voor de ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken.” Kuipers ziet onder personeelsleden een grote wens om snel te worden gevaccineerd. “Kom maar door,” zegt hij.

Chris van Mersbergen