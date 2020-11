Amsterdamse huisartsen ontlasten ziekenhuizen

Patiënten in de regio Haaglanden, die vermoedelijk het coronavirus hebben, worden gezien op één centrale Corona Huisartsenpost. Beeld Hollandse Hoogte / Arie Kievit

De toestroom neemt misschien iets af, maar de druk op de ziekenhuizen is nog altijd fors met gisteren in totaal bijna 2300 opgenomen covidpatiënten, verspreid over het hele land. Om die belasting te verminderen, worden in Amsterdam de covidpatiënten die aan de beterende hand zijn vanaf nu eerder uit de ziekenhuizen ontslagen en aan de zorg van hun huisarts toevertrouwd. De patiënten zieken thuis verder uit.

Die aanpak gaat de ziekenhuizen flink helpen, verwacht internist-infectioloog Marc van der Valk van Amsterdam UMC. “Het gemiddelde verblijf van covidpatiënten, zeven à acht dagen, kan waarschijnlijk twee dagen worden verkort. Dat heeft een heel grote impact: zo kunnen we eerder nieuwe patiënten opnemen en de reguliere zorg beter op peil houden.”

De Amsterdamse ziekenhuizen, die daartoe samenwerken met alle huisartsen en thuiszorgorganisaties in de hoofdstad, verwachten dat ongeveer vijftig covidpatiënten per week voor vervroegd ontslag in aanmerking komen. “We zien vaak dat mensen die over de berg zijn en weer herstellen, nog vrij lang wat zuurstof nodig hebben, terwijl ze verder stabiel zijn,” zegt Van der Valk. “Als zij zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden, mogen ze zuurstof mee en eerder naar huis.”

De uitziekende patiënten krijgen daarom ook een zuurstofmeter mee. Ze hebben dagelijks contact met hun huisarts. Voor de meeste patiënten is het prettig dat zij eerder naar huis mogen, denkt Van der Valk. “Op een covidafdeling in het ziekenhuis is weinig contact mogelijk. Thuis is het doorgaans prettiger. Voor mantelzorgers geven we duidelijke instructies en beschermingsmiddelen mee.”

Met de juiste instructies kunnen huisartsen meer coronapatiënten thuis behandelen, denkt ook huisarts Esther Davids, voorzitter van een coöperatie van 65 huisartsen uit de omgeving Boxmeer. De Landelijke Huisartsenvereniging kijkt eveneens ‘met interesse’ naar de Amsterdamse samenwerking, maar pleit er niet voor landelijk meer taken bij huisartsen neer te leggen.

Zuurstof toedienen

De Amsterdamse huisartsen trokken een paar weken geleden aan de bel, omdat zij meer betrokken willen worden bij de zorg voor coronapatiënten. Ze verwachten dat minder patiënten naar het ziekenhuis hoeven als zij in een vroeg stadium van de ziekte kunnen ingrijpen. Eerder behandelen kan mogelijk ook de ligduur in het ziekenhuis verkorten en voorkomen dat mensen op de ic belanden, verwacht Van der Valk. “Nu komen sommige patiënten pas na tien tot twaalf dagen in het ziekenhuis, met een heel laag zuurstofgehalte. We horen dan dat ze zich al een dag of vijf doodziek voelen. Onze indruk is dat de ziekte milder verloopt als de patiënt enkele dagen eerder wordt behandeld met zuurstof en de ontstekingsremmer dexamethason.”

Het probleem is dat huisartsen vaak geen idee hebben wie van hun patiënten zijn besmet met het coronavirus. Sommige GGD’s geven de testuitslagen aan huisartsen door, andere vragen mensen een positieve testuitslag zelf aan hun huisarts door te bellen. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Tot grote frustratie van veel huisartsen. “Als ik weet dat iemand thuis zit met klachten, kan ik bellen om een vinger aan de pols te houden. Zeker als het gaat om een kwetsbare patiënt,” zegt huisarts Lieneke van der Griendt uit Schiedam. “Onlangs hoorde ik van een patiënt uit mijn praktijk dat zij al negen dagen koorts had en benauwd was. Dat had ik graag eerder geweten. Veel mensen denken blijkbaar: de dokters hebben het druk, ik zal maar niet bellen. Maar daardoor is het in onze praktijk juist rustiger. Nog niet zo stil als tijdens de eerste coronagolf, maar toch zeker 40 procent rustiger dan normaal.’’

Van der Griendt zou daarom graag een deel van de zorg voor coronapatiënten overnemen. “Zuurstof, dexamethason en antistollingsmiddelen kan ik prima thuis toedienen”

Frustrerend

“Het voelt machteloos dat we nu zo weinig kunnen doen,” zegt huisarts Esther Davids. “Daarbij is het ook in het belang van onze andere patiënten dat de normale zorg doorgaat. Deze week kregen wij als huisartsen te horen dat we nauwelijks kweken meer mogen aanvragen voor bijvoorbeeld ontlastingsonderzoek en soa’s. Zo krijgen we steeds eenzijdig te horen dat onze patiënten moeten wachten. Dan rest ons niets anders dan pijnstillers uitschrijven. Erg frustrerend.”

De Landelijke Huisartsenvereniging kijkt ‘met interesse’ naar de Amsterdamse samenwerking en dringt er bij de GGD’s op aan uitslagen van coronatests direct aan huisartsen door te geven, zodat die hun positief geteste patiënten in de gaten kunnen houden en sneller kunnen optreden als hun situatie verslechtert.

Niet verplicht

Huisartsen in Amsterdam die het te druk hebben om extra zorg te verlenen aan coronapatiënten, worden daar niet toe verplicht. “Wij bellen altijd met de huisarts voor we een patiënt eerder naar huis laten gaan,” zegt Van der Valk van Amsterdam UMC. “Als hij met een grote uitbraak kampt in zijn wijk, houden we de patiënt hier of zoeken we een andere oplossing. De huisarts moet de zorg er wel bij kunnen hebben.”

Met een paar relatief simpele hulpmiddelen kan het werk voor huisartsen worden verlicht, denkt huisarts Davids. Zij heeft subsidie aangevraagd voor thuismonitoringspakketten voor coronapatiënten met een tablet, zuurstof-, bloeddruk- en thermometer. “Als we zo een inbelconsult op afstand kunnen regelen, hoeven we niet telkens helemaal ingepakt naar een patiënt toe.”

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft een app ontwikkeld om coronapatiënten thuis te monitoren, zodat zij eerder naar huis kunnen. Via de app Luscii geven herstellende patiënten tweemaal per dag hun zuurstofgehalte, temperatuur en klachten door aan een team van longartsen en co-assistenten. Andere ziekenhuizen, waaronder het Rotterdamse Maasstad en het UMC Utrecht, willen de app ook gaan gebruiken.