Amsterdamse huisartsen laks met uitwisselen medische gegevens

Huisartsen die ‘s avonds, s’ nachts en in het weekend waarnemende diensten draaien missen hierdoor cruciale informatie over de patiënten, stellen de Huisartsenposten Amsterdam (HAP).

De HAP en de Huisartsenkring Amsterdam beginnen vandaag een campagne die huisartsen, maar ook patiënten bewust moet maken van het nut en de noodzaak van het digitaal uitwisselen van medische informatie.

Medische nood

In de uren dat de huisarts gesloten is kunnen mensen in medische nood bij een van de vijf huisartsenposten in de stad terecht. De artsen kennen deze patiënten doorgaans niet, zegt Kees Kanters, huisarts in Diemen en medisch manager van de HAP.

“We zien dit vaak bij kwetsbare ouderen die meerdere ziekten hebben, zoals suikerziekte en een longziekte. Als de arts ‘s avonds bij een patiënt komt die niet kan aangeven wat er mis is, dan is het heel handig als er een kort overzicht van de ziektegeschiedenis is.”

Dat overzicht zou via de uitwisselingssystemen LSP of de Whitebox moeten worden gedeeld. Maar volgens de HAP is van alle keren dat er in Amsterdam een huisartsendossier wordt opgevraagd, die slechts in 15 procent van de gevallen beschikbaar. Landelijk is dat in 44 procent van de gevallen.

Gezondheidsschade

Het gebrek aan de medische informatie kan tot gezondheidsschade leiden, zegt Kanters. “Als je op visite komt bij een oudere man die pijn heeft aan zijn rug, en je weet niet van zijn nierproblemen af, dan zou je de patiënt verder in de problemen kunnen brengen door pijnstillers als ibuprofen of diclofenac te geven. Deze middelen kunnen de nierfunctie namelijk nog meer verslechteren, waardoor iemand onherstelbare nierschade kan krijgen.” Zeker bij mensen in hun laatste levensfase, kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten, moet de waarnemer die informatie paraat hebben, zegt de voorzitter van de Huisartsenkring Stella Zonneveld.

Overigens hebben de Amsterdamse apotheken zich wel bijna allemaal bij het LSP aangemeld. Dat maakt dat een medicatieoverzicht vaak wel beschikbaar is voor een waarnemend arts, maar de medische context ontbreekt, want slechts 10 procent van de Amsterdammers heeft toestemming gegeven voor het delen van het huisartsendossier. Landelijk heeft tweederde dat al gedaan.

De oorzaak dat Amsterdam achterloopt, is volgens Zonneveld vanwege de terughoudendheid van de huisartsen. Amsterdamse huisartsen zijn van meet af aan heel kritisch op met name de privacy-aspecten van het LSP. Mede op initiatief van de Huisartsenkring Amsterdam is er een alternatief digitaal patiëntendossier gekomen: de Whitebox. Veel huisartsen hebben op de Whitebox gewacht, zegt Zonneveld. “Omdat het voor een grootdeel van de artsen technisch nog niet mogelijk was om zich aan te melden, hebben veel huisartsen er niks meer mee gedaan. Het is belangrijk dat ze nu wel gaan werken met het LSP of de Whitebox.”

De woordvoerder van de VZVZ, die het LSP beheert, is er duidelijk over: “Het moet afgelopen zijn met de uitwisseling van medische gegevens via de fax, de telefoon en de mail. Het is niet veilig en het is van de vorige eeuw.”