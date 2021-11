Amsterdamse huisartsen gaan ongevaccineerden met hoog risico bellen

Beeld ANP

Als deze methode werkt, dan heeft het zin om alle Amsterdamse huisartsen te vragen om dit te gaan doen, zegt Stella Zonneveld, vice-voorzitter van het crisisteam van alle Amsterdamse huisartsen en medisch directeur van Roha, waar tweehonderd Amsterdamse huisartsen bij zijn aangesloten. In eerste instantie wordt begonnen in de wijken met de laagste vaccinatiegraad van de stad: Nieuw-West (66 procent), Zuidoost (68 procent) en Noord (74 procent). In heel Amsterdam is 75 procent volledig gevaccineerd. Landelijk ligt dit op 84,7 procent. In de wijken waar de meeste mensen de prik afwijzen, probeert de GGD onder meer met mobiele prikteams de vaccinatiegraad op te krikken. Dat lukt mondjesmaat. De hoop is dat dit project van de huisartsen soelaas biedt.

Mini-pilot

Maar of dit gaat werken is de grote vraag, zegt Zonneveld. “Het is heel veel extra werk voor een huisarts, dus we willen eerst weten of dit zin heeft.” Afgelopen zomer werd al een mini-pilot gehouden, waarbij circa 600 patiënten in een huisartsenpraktijk in Osdorp werden gebeld door getrainde studenten geneeskunde. De lijsten bleken niet goed te kloppen, en omdat het vakantietijd was, waren veel mensen onbereikbaar, zegt Zonneveld. Uiteindelijk lieten zich veertien mensen vaccineren. Zonneveld vindt dat een mager resultaat.

Maar, zo benadrukt ze, de pilot is wel verbeterd. De lijsten van mensen die gebeld gaan worden zijn beter bijgewerkt en dit keer belt de eigen huisarts de ongevaccineerden. “We merken dat het scheelt als de eigen huisarts belt, omdat patiënten die vertrouwen en kennen.”

Volgens Zonneveld kunnen, als ongevaccineerden er nog voor open staan, er wel mensen worden behoed voor opname, omdat de huisarts heel gericht contact zoekt met de meest kwetsbare ongevaccineerde patiënten. “We maken gebruik van het early warning systeem, waarbij je als huisarts een besmetting goed kan afwegen tegen het risico op heel erg ziek worden.”

Urgentie

De bellijsten die huisartsen uitdraaien staan op volgorde van urgentie. Dus volgens de statistieken heeft patiënt één op de lijst de hoogste kans om in het ziekenhuis te belanden met Covid. “Als de mensen die bovenaan in de lijst staan besluiten om zich toch te laten vaccineren dan scheelt dat echt ziekte voor henzelf, en minder opnames voor het ziekenhuis.”

Het is wel een enorme klus voor huisartsen die in deze tijd al fors overbelast zijn. Een huisarts in Zuidoost kan wel een bellijst hebben van tweehonderd mensen. Omdat een huisarts de eigen patiënten kent, kan daarbinnen geschift worden op hoe kansrijk een telefoontje is, maar het blijft een enorme opdracht.

Dat erkent Zonneveld ook. Er is een groot tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners, waardoor de praktijken moeilijk hun roosters rondkrijgen. “Er is ook best veel uitval omdat mensen besmet raken of in quarantaine moeten. Wachtlijsten in de GGZ leveren ook heel veel druk in de huisartsenpraktijken op. We willen graag helpen, maar dan wil je inderdaad zeker weten dat de extra belasting die het bellen van ongevaccineerden geeft, ook zin heeft.”