Amsterdamse hotels sluiten massaal hun deuren

Hotel Okura in Amsterdam. Beeld ANP XTRA

Waar is de sleutel van de voordeur? Hoteliers komen voor onverwachte problemen te staan nu ze vanwege de coronacrisis massaal de deuren sluiten. “Onze hotels zijn dag en nacht open, ze zijn nog nooit dicht geweest,” zegt eigenaar Patrick Kerkhoven van Win Hotels. “Er is normaliter altijd personeel aanwezig.”

Normaliter, maar nu dus niet. Het Amsterdamse familiebedrijf baat veertien hotels in de stad uit, onder de vlag van Ibis Styles, Mercure en Hilton Doubletree, maar ook zelfstandige boetiekhotels als Notting Hill en Hotel de Paris. Tien zijn er al dicht. Daar komen er dit weekend twee, misschien drie bij. “We houden er in ieder geval eentje open,” zegt Kerkhoven. Hij heeft het over het ‘designated survivorhotel’, vernoemd naar de gelijknamige Netflix-serie. “De rest loopt vandaag leeg.”

Okura

Ook de allergrootste hotels gaan nu dicht. Vandaag sluit het Okura alle driehonderd kamers. “We zien geen andere uitweg meer,” zegt algemeen manager Michiel Roelfsema. “Vorige week zondag moesten de restaurants, bars en wellness dicht. De evenementen mochten al niet meer. We krijgen steeds minder gasten en hadden al verdiepingen afgesloten. Het helpt niet.”

“Elke dag dat we open blijven, vragen we ons personeel om naar het hotel te komen. Dat levert risico’s op. We houden een kernteam aan de slag, maar de rest blijft thuis. Je kunt een hotel nu eenmaal niet vanuit huis runnen.” Er is nog wel een obstakel. “Een aantal gasten woont langere tijd bij ons, die helpen we zo goed mogelijk elders een plek te vinden.”

Okura blijft tot zeker half april gesloten. “Voor de restaurants, die heel belangrijk zijn voor ons, gaan we voorlopig uit van 6 april, afhankelijk van de overheidsmaatregelen. Maar alles staat op losse schroeven. We bekijken per uur wat ons te doen staat.”

Megahotels

Ook andere megahotels zijn dicht, zoals het 490 kamers tellende Leonardo Royal op Overamstel, dat nog geen jaar geleden werd geopend. Het Leonardo Hotel in het Rembrandtpark, met 446 kamers, heeft de deuren gesloten, evenals het Apollo Hotel, dat onderdeel is van de Israëlische groep Fattal Hotels.

“Van onze zestien hotels in Nederland zijn er nu twaalf dicht,” zegt directeur Alexander Kluit. “En in de overgebleven vier gaat het om tien, twintig kamers. Als ik de boekingen nu zie, dan hebben we er komende week nog één of twee open. Van een prachtig draaiend bedrijf, zitten we nu op nul.”

De hotels gaan niet helemaal op slot. “Sluiten is dicht, licht uit en er is niemand meer,” zegt Kerkhoven van Win Hotels. “Dat is tricky qua veiligheid. Er is altijd bewaking en onderhoudspersoneel. En elke dag moeten in alle badkamers de kranen worden gespoeld om legionella te voorkomen. Anders mag je na een week niet eens meer open.”

Veel meer is er niet te doen. “We willen best van het negatieve iets positiefs maken en groot onderhoud doen. Maar dan ga je ook weer groepen mensen bij elkaar brengen. En je moet het wel kunnen betalen. Daarvoor moet je cash hebben, maar dat geld hebben we nodig om huur en salaris te betalen.”

Inbraakgevoeligheid

Ook veiligheid speelt mee. Een hotelier die niet met zijn naam in de krant wil om onverlaten niet op een idee te brengen, maakt zich grote zorgen over de inbraakgevoeligheid van zijn gesloten vestigingen. “Op één na zijn al onze hotels dicht. Overal hangen camera’s, maar nergens is een alarmsysteem. Dat is nooit nodig geweest omdat de zaken nooit dichtgingen en er altijd personeel was. We hebben nu medewerkers, die anders toch thuiszitten, gevraagd er in te trekken. Ze mogen iemand meenemen, tv kijken, een beetje een thuis creëren.”

Brancheorganisatie Horeca Nederland laat de beslissing om te sluiten, afhangen van de situatie. “Sommige hotelketens kunnen gasten concentreren in één vestiging,” zegt een woordvoerder, “die sluiten nu massaal zaken. Maar iemand die één hotel bezit, staat voor een dilemma. Als je sluit ben je alle omzet kwijt. Bovendien heb je dan straks een veel langere aanlooptijd nodig om weer open te gaan. Zo kom je in de boekingssystemen onderaan te staan.” De organisatie vreest een stroom faillissementen.

Hoteliers maken zich vooral zorgen over wat er gebeurt als de hotels weer opengaan. “Wij hebben een gezond bedrijf,” zegt Kluit van Leonardo Hotels. “We kunnen een tijd opvangen maar hoelang, dat is de vraag. De overheidsmaatregelen helpen wel. We zijn heel erg blij dat ook Amsterdam nu heeft ingezien dat ze de ondernemer moet steunen.”

“We moeten oppassen dat we niet te somber te worden. Voor de tweede helft van het jaar ben ik best hoopvol. We hebben vandaag een kalender gemaakt hoe we straks weer vol de business kunnen ontvangen.”

Boekingssites werken niet mee

Maar niet iedereen werkt mee. Kerkhoven hekelt boekingssites als Booking.com, die tot nu toe nul op rekest geven bij hulpverzoeken. “Ze laten mensen die via hen geboekt hebben met een druk op de knop kosteloos annuleren. Dat kan in de goede tijd, maar geen hotel die dat nu nog hanteert.” Hotelboeker Expedia liet al doodleuk weten dat de annuleringskosten geheel voor rekening van het hotel komen, inclusief de bijdrage aan de boekingssite.

“Wij begrijpen heel goed dat klanten die al hebben geboekt nu niet willen of kunnen komen. Bij gasten die direct hebben geboekt, verschuiven we hun reservering of geven hen een voucher voor later. Ik merk dat mensen daar heel erg voor openstaan. Om de hotels te steunen maar ook voor zichzelf, zodat ze over deze crisis heen kunnen kijken.”

“We willen dat Booking dat ook gaat doen, maar ze geven tot nu toe niet thuis. Het zou fijn zijn als ze meedenken. Wij hebben de gegevens niet van mensen die via hen boeken, dus de gasten zelf kunnen we niet bereiken.”

Toch houdt Kerkhoven de moed erin. “Ik heb heel erg het gevoel dat het over drie, vier maanden weer beter zal worden en tegen het einde van het jaar alles weer bij het oude is. Ik ga er nu nog van uit dat we met alle vestigingen door kunnen, maar we hebben er ook twee in aanbouw. Dat is onzeker.” Hij maakt zich zorgen over de positie van leveranciers, schoonmakers en de linnenservice. “Als ik geen geld binnenkrijg, kan ik ze ook niet aan de gang houden. Hoe gaan ze dat overleven?”

Vet op de botten

“Het is een misverstand dat de hotellerie heel veel vet op de botten heeft. Je hoort het de buitenwereld wel zeggen: jullie we krijgen veel geld binnen, maar er gaat ook heel veel geld uit. Met gesloten vestigingen hou je het niet lang vol. De lonen van maart en het vakantiegeld zijn gegarandeerd. Maar ik hou er wel rekening mee dat het steeds moeilijker wordt. Dit jaar is afgeschreven, financieel.”

“We leven nu van dag tot dag. Voor ons bedrijf denk ik dat we er wel uit zullen komen. Maar voor andere mensen wordt het een heel moeilijke tijd. Wij bestaan 24 jaar, maar als je net begint en alleen kosten hebt gemaakt en nog geen inkomsten, dan vrees ik het ergste. Voor veel collega’s is de verdrinkingsdood nabij.”