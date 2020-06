Amsterdamse hotelbranche zegt vertrouwen in stadsbestuur op

Een hotelkamer in het eerste Hard Rock Hotel van Nederland, aan het Leidseplein. De opening werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Beeld ANP

Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland zegt dat de boodschap van wethouder Victor Everhardt voor de Amsterdamse hoteliers volledig uit de lucht komt vallen. “Hotels staan momenteel op omvallen. Ze zijn met al hun spaargeld aan het proberen de crisis te financieren. Wij overleggen elke week met het stadsbestuur over hoe we de horeca in de stad kunnen redden. Dus waarom dan ineens deze brief?”

Sluitingen

Wethouder Victor Everhardt (Economie) meldde vrijdag dat hij samenwerkt met het kabinet aan maatregelen waarmee hij overnachtingscapaciteit, waaronder hotelkamers, preventief kan sluiten. Het gaat om bevoegdheden die de wethouder tijdelijk wil kunnen toepassen als het op straat te druk dreigt te worden, schreef hij vrijdag in een brief aan de raad. Ook attracties kunnen mogelijk preventief en tijdelijk gesloten worden als het te druk wordt, hoopt de wethouder. Welke categorieën hieronder vallen, wordt nog niet gespecificeerd.

Het idee is dat hierdoor sectoren als de horeca en cultuur niet opnieuw hoeven te sluiten – iets dat Everhardt per se wil voorkomen. “Hiermee beschermen we het broze economisch herstel.” Het sluiten van hotelkamers is een bevoegdheid die moet worden opgenomen in de Coronaspoedwet die momenteel wordt voorbereid in Den Haag.

Eigen koers

Hoteliers hebben geen oog dicht gedaan na het lezen van Everhardts brief, zegt Evers. “Heel veel van hen hebben ons gevraagd om niet meer aan overleg met het stadsbestuur mee te doen. We gaan onze eigen koers varen, want op deze manier komen we nergens. We worden gehoord, maar niet gekend.”