Amsterdamse horecaondernemers nemen mondjesmaat reserveringen aan

“Het loopt storm. Mensen sturen appjes, mensen bellen, en via internet,” zegt Milène Hoving, mede-eigenaar van café-restaurant Amsterdam. Het restaurant in Amsterdam-West neemt alvast reserveringen aan in de hoop dat ze het terras over een kleine twee weken daadwerkelijk kunnen heropenen. Zijn ze niet te optimistisch? “We laten het maar gebeuren, op het moment dat er duidelijkheid is, zullen we gasten gaan bellen om te kijken hoe we het aan gaan pakken.”

Mogelijk wordt dinsdag in de persconferentie aangekondigd dat de terrassen 21 april weer open kunnen. In de Haagse wandelgangen doet het verhaal de ronde dat de groepsimmuniteit de goede kant op gaat. Samen met het warmere weer dat eraan zit te komen, het meevallen van de piek in de derde golf en een voorzichtige daling in het aantal besmettingen, zou dat betekenen dat er versoepeld kan worden. Dat terwijl de druk op de intensive cares toch weer toeneemt, ziekenhuizen de reguliere zorg moeten uitstellen en het vaccineren lang niet zo snel gaat als zou moeten.

120 mensen

Intussen anticiperen sommige Amsterdamse horecaondernemers er al volop op. “Het is allemaal nog zo ontzettend onduidelijk, we weten ook niet hoeveel mensen op het terras mogen zitten, of wat voor weer het wordt,” zegt Hoving. “Uitgaande van de anderhalve meterregel en toestemming om uit te breiden (zoals afgelopen zomer) is er plek voor zo’n 120 mensen.”

Niet alleen Hoving is voorzichtig optimistisch over een opening van de terrassen. Aan de andere kant van de Haarlemmerweg in het Westerpark kan er bij Mossel en Gin ook al onder voorbehoud worden gereserveerd. Bedrijfsleider Anouk Schuwer sloot bij elke nieuwe lockdown het reserveringssysteem af tot de datum waarop de maatregel afloopt. “Dan zijn er altijd wel wat mensen die alvast reserveren voor daarna, maar nu werden dat er een stuk meer dan normaal.”

Binnen een uur na de bekendmaking kreeg Schuwer al zes reserveringen binnen. En in totaal zijn dat er nu 28 voor de eerste dag. “Als het niet door kan gaan dan bel ik deze mensen op om de afspraken te verzetten of af te zeggen. Met het weer hoeven wij trouwens minder rekening te houden dan andere terrassen; wij hebben een overdekt terras met heaters.”

Lastig om personeel te werven

“We merken dat mensen echt weer zin hebben om op het terras te zitten met een drankje,” zegt de woordvoerder van Unlimited Label, dat eigenaar is van meerdere horecagelegenheden in de stad. “Na een eerdere persconferentie liep ons reserveringssysteem bij ons terras van No Rules op het Marie Heinekenplein al vol, maar die afspraken konden niet doorgaan.” Toch is het nu weer mogelijk om een reservering te maken bij alle drie de locaties van het bedrijf. “Hoeveel reserveringen we hebben, kan ik niet zeggen, maar het loopt al redelijk vol.”

Eerst maar eens kijken of de terrassen ook echt open kunnen vanaf 21 april. Die onzekerheid leidt ook tot problemen. Zo is het lastig om personeel te werven, als er nog niet duidelijk is of er überhaupt werk gaat zijn. “We proberen het toch, en zijn ook al online aan het inwerken,” zegt de woordvoerder van Unlimited Label. “Met die app leert personeel onze bedrijven en hun producten kennen, en zo willen we hen nu al betrokken maken bij onze bedrijven.”

Alles hangt af van dinsdag



Niet alle horecagelegenheden met een terras zijn even optimistisch. Veel van hen nemen nog geen reserveringen aan tot na de volgende persconferentie. Zo meldt café de Ysbreeker op de website nog even af te wachten tot na 13 april wanneer en onder welke voorwaarden zij weer gasten kunnen ontvangen.

Ook bij Café de Jaren is het nu nog niet mogelijk een reservering te maken. Manager Janet Griffin: “Alles hangt van komende dinsdag af. Als de overheid laat weten dat we weer open mogen, dan gaan we zeker reserveringen aannemen.” Normaliter zijn de terrasplekken bij Café de Jaren niet te reserveren. “Dat doen we ook liever niet, omdat het eigenlijk altijd vol zit. Maar als we alleen mensen mogen ontvangen door middel van een reservering, dan passen we dat natuurlijk aan.”