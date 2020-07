Amsterdamse horecabezoeker is braaf: 1100 extra terrassen, 0 coronaboetes

Bijna 1100 extra terrassen, maar geen coronaboetes en nauwelijks waarschuwingen. De Amsterdamse horecabezoeker is een braverik. Amsterdam houdt zich wonderwel goed aan de coronaregels in de horeca.

Begin juni mochten cafés en restaurants weer open en konden er binnen de 1,5 meterregels ook extra terrassen worden neergezet. Stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate is een maand later tevreden. “Het is heel goed verlopen. Voor het overgrote deel gedragen gasten en horecaondernemers zich echt netjes.”

In Amsterdamse cafés en restaurants zijn tot nu ruim 60 waarschuwingen uitgedeeld voor het schenden van de 1,5 meterregels, zowel schriftelijk als mondeling. Maar er zijn geen boetes opgelegd, zoals in andere steden. “We zien dat er soms te veel mensen binnen zijn of dat men op straat gaat staan. En we horen van handhavers en politie dat naarmate het later op de avond wordt, horecabezoekers minder goed omgaan met afstandsregels. Maar zo’n situatie als in Eindhoven, waar ondernemers de deuren dreigden te sluiten, hebben we hier niet gezien. Dat vind ik knap van Amsterdamse ondernemers en bezoekers.”

Ten Bruggencate maakt zich wel zorgen over de komende zomermaanden. “Het wordt steeds drukker. Nu er vanaf 1 juli meer mag, er meer open kan en er weinig mensen op vakantie gaan, zijn we extra alert rondom drukte.” Oproepen uit de horeca om handhaving van de regels niet aan de ondernemers over te laten, wijst ze af. “Wat binnen de zaak gebeurt, is toch eerst een zaak van ondernemers.”

Terrasuitbreiding

Het stadsdeel is nog altijd druk bezig de enorme vloed aan terrasaanvragen te behandelen. Inmiddels zijn in de hele stad 1149 aanvragen voor tijdelijke terrasuitbreiding ingediend en nog eens 149 voor andere buitenactiviteiten, zoals culturele terrassen, sport of lessen. Ruwweg de helft daarvan betreft stadsdeel Centrum. “Daarvan hebben we er nu 450 goedgekeurd en 32 afgewezen. De rest is nog in behandeling. En er komen er nog steeds bij.”

Het wordt, verwacht de stadsdeelvoorzitter, sinds de versoepeling van 1 juli gemakkelijker om ook andersoortige terrassen op te zetten. “Er zijn al plannen voor culturele terrassen op de Wallen en de Nes, of voor lessen en sporten buiten.”

“We werken de aanvragen steeds zo snel mogelijk af, maar er zijn ook plannen die langer dan drie weken moeten wachten. We praten heel veel met ondernemers om tot een oplossing te komen. Het hangt er ook van af hoe de buurt reageert. Op de Kloveniersburgwal wilden bewoners juist een groter terras steunen.”

“Plannen op pleinen, bruggen en pontons zijn al complexer, net als gezamenlijke terrassen. Er is nu veel te doen over de shared space (waarbij verkeer en voetgangers gemengd worden) in de Negen Straatjes. Ook ondernemers in de Utrechtsestraat willen de straat al een tijdje autovrij. Dat is ingewikkeld, ook omdat even verderop de Vijzelstraat is opgebroken. Maar we proberen dat deze zomer voor elkaar te krijgen.”