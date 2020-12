Amsterdamse horeca voert maandagavond actie

Een leeg restaurant Breda. Beeld ANP

In Den Haag is maandag van 12.00 tot 14.00 uur op de Koekamp naast het Malieveld bovendien een landelijke demonstratie voor meer coronasteun. Horecaondernemers verspreid over het land gaan morgen hun zaken dichttimmeren of beplakken om te laten zien hoe het straatbeeld eruit zou kunnen zien als de steunmaatregelen niet worden aangevuld tot 100 procent.

Tussen neus en lippen door

Dinsdagavond houden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie. “Het mag niet wéér zo zijn dat we achteloos tussen neus en lippen door te horen krijgen dat we nog maar weer een maandje dicht moeten blijven,” zegt Peter ter Heege, eigenaar van de Figurantenbar in de Overtoomse Sluisbuurt in Amsterdam-West.

Met collega’s bedacht hij de actie De Horeca Ontsteekt Licht in de Duisternis om door het aandoen van de lichten maandagavond op een vriendelijke manier aandacht te vragen voor de crisis waarin de horeca door de gedwongen sluiting verkeren. Op Facebook lokte het initiatief honderden reacties uit en ‘ook in Harlingen en Nijverdal krijgt het idee navolging’.

Genoeg van wanhoop, ongenoegen en wantrouwen

“We zijn niet zozeer uit op applaus zoals voor de zorg, maar op aandacht van de overheid en een hart onder de riem voor de branche, de klanten en sympathisanten,” zegt Ter Heege. “We willen meepraten voordat alles meteen vast zit in harde standpunten, door de wanhoop, het ongenoegen en het wantrouwen.”

De slogan van de overheid luidt ‘samen krijgen we corona er onder’, maar Ter Heege voelt geen ‘samen’. “Ze zouden ons, horecamensen, moeten betrekken. We willen ons verhaal doen. De cultuursector, de evenementenbranche, de horeca: wij zijn ondernemers en willen wat doen, maar zitten maar te wachten en glijden verder af. Ik zeg: beleidsmakers, laat ons méédenken over een weg uit deze ellende.”

Ruime restaurants

In zijn relatief bescheiden kroeg ziet Ter Heege niet snel mogelijkheden. “Mijn vrij kleine cafeetje komt niet als eerste in aanmerking voor versoepelingen, dat snap ik ook, maar in ruime restaurants is wat te bedenken waardoor die verantwoord open kunnen. Dan laat je zien dat er vooruitgang in zit en haal je misschien de angel uit het verhaal, zonder polarisatie en rigide tegenstellingen.”

Eigenaar Harry Langeveld van het Jordanese café ’t Monumentje in de Westerstraat ‘staat het water ook aan de lippen’. Ook hij steekt maandag de lichten aan voor het ‘niet te rebelse, maar duidelijke statement’.

“We horen maar niks over perspectief. Zoals ik het nu begrijp, kan de gedwongen sluiting nog wel in maart duren. Dan missen we dus een jaaromzet, wat geen enkel bedrijf kan dragen. Ik heb mijn café als aanvulling op mijn AOW van 830 euro, maar ben ten dode opgeschreven,” zegt Langeveld.

“In mijn piepkleine café kunnen met anderhalvemeterregels zes klanten binnen, dus het wordt ook niks als we onder voorwaarden weer wat mogen. Ik kom niet in aanmerking voor enige steun. Nu er weer een persconferentie aankomt, moeten we toch maar even met de armpjes over elkaar voor de meester gaan staan om ons te laten zien.”