Amsterdamse horeca staat te trappelen voor heropening: ‘We hebben al tanks met bier besteld’

Beeld ANP

De manager van de Amsterdamse KHN, Eveline Doornhegge, fietste maandagochtend over de Wallen en zag volop activiteit bij horecaondernemingen. “De terrassen werden schoongespoten en overal brandde licht, terwijl er op maandagochtend nooit licht brandt. Iedereen is volop bezig met de voorbereidingen.”

Na meer dan een maand lockdown kan de horeca, als het OMT-advies wordt opgevolgd, komende week weer open. De vraag is alleen wat het kabinet aandurft. Openen zonder verplichte sluitingstijd of tot maximaal 22.00 uur? Woensdag al, of pas in het weekend? Met vaste zitplaats of vrijelijk bewegen door het café? De Amsterdamse horeca houdt met alle scenario’s rekening, blijkt uit een rondgang. Dinsdagavond maakt het kabinet het besluit bekend.

Ook bij Café Cook in De Baarsjes houden ze alle opties open, zegt bedrijfsleider Laura Franse. “We houden er rekening mee dat we woensdag opengaan, misschien vrijdag of zaterdag, en anders 1 februari.” Vanwege de onzekerheid heeft het eetcafé het menu een beetje aangepast. “Normaal gesproken hebben we een tank van 2000 liter bier. Daar wachten we nog maar even mee: we doen het nu met fusten van twintig liter.”

In rep en roer

Een uitdaging voor de horeca is of leveranciers al het eten en drinken op tijd kunnen leveren. “Brouwerijen, drankenleveranciers: iedereen is in rep en roer. Dat is nog wel een uitdaging,” zegt Doornhegge. Bij Café Cook kunnen ze desnoods zelf nog naar de groothandel als het niet lukt om voor woensdag te leveren.

Heropening betekent ook dat er weer personeel moet worden opgetrommeld in de steeds verder aan arbeidskrachten leeglopende sector. “Iedereen voelt natuurlijk aan dat we vroeg of laat opengaan, dus veel ondernemers hebben al voorbereidingen getroffen,” zegt Doornhegge van de KHN. “Met de beperkte openingstijden zijn ondernemers ook zelf vaak op de vloer aan het werk.”

Bij Café Cook betaalden ze het personeel door tijdens de sluiting. Ze kunnen zo weer aan het werk. “Daarnaast hebben we al teams klaarstaan als het weer heel druk wordt. Die medewerkers moeten dan nog wel worden ingewerkt.”

Naast de beperking op de sluitingstijd, moeten mogelijk extra maatregelen worden getroffen, zoals mondkapjes, verplichte reservering en vaste zitplaatsen. Die restricties kennen de kroeghouders inmiddels wel, na twee jaar corona. “We gaan mondkapjes dragen,” zegt Franse. “We gaan tafels verwijderen en de plexiglas kuchschermen zijn weer terug. Dat hoeft niet, maar we doen het voor het gevoel van veiligheid voor de mensen.”

René Poortman van eetcafé De Oceaan in Oost is ‘op zekere hoogte opgelucht’, maar zegt nog ‘geen gat in de lucht te springen’. Dat er waarschijnlijk nog altijd anderhalve meter afstand gehouden moet worden en dat de coronapas geldt, blijft hij ‘lastig’ vinden. “Al mogen we volgens de geruchten tot 22.00 uur open, dat is wel een verbetering,” zegt hij.

Geklust

De afgelopen weken heeft hij met zijn personeel, dat hij heeft doorbetaald, take-away als service verzorgd en heeft hij veel geklust. “Dus we staan met zijn allen weer te popelen om horeca te bedrijven in plaats van te klussen. We willen weer gasten vermaken en verwennen.”

Robert Lebrechthausen van café ’t Binnenpretje op de Bos en Lommerweg zegt dat hij bij de heropening van de horeca nog ‘veel moet doen in korte tijd’. “We hebben zondag al tanks met bier besteld en maandag is de rest al geleverd. En morgen gaan we de groothandels af, dat zal wel een gekkenhuis worden.”

Hij is blij na ruim een maand weer open te mogen, zegt hij. Personeel heeft hij al achter de hand. “We zijn een familiebedrijf. Mijn zoon is mede-eigenaar en we hebben een jongen die hier al 22 jaar werkt. Dus we zijn er klaar voor.”