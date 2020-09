Amsterdamse horeca over nieuwe regels: ‘Mij ontgaat de logica’

Beeld ANP

Voor Fulco Jellema van Club Air zijn de nieuwe plannen een hard gelag. Zijn club is sinds twee weken weer open en er worden zitfeestjes georganiseerd. Daarmee zit de club op tien procent van zijn normale capaciteit. “We werken nu met twee shifts, één in de avond en één in de nacht. Met de verplichte sluiting vanaf 1 uur valt er eentje weg. Maar als er straks ook maar 50 mensen binnen mogen komen, is het einde verhaal. We kunnen nu net weer wat rekeningen betalen, winst maken doen we nog niet en de investering in de stoelen en tafels heeft zich ook nog niet terugverdiend.”

‘Vooropgezet plan’

Pim Evers, horecavoorman in Amsterdam, denkt dat ‘het lekken van de plannen een vooropgezet plan is om te kijken hoe het valt’. “Het geeft de geloofwaardigheid een dreun. De ondernemers zijn niet meer in toom te houden, naast dat je het omgekeerde ermee bereikt. Je stuurt de mensen naar privéfeesten als de horeca vroeg sluit. Er zullen mensen om 12 uur naar huis gaan, maar veel ook niet.”

Nachtclub De Marktkantine in West van Eelko Anceaux is sinds enekle maanden weer open. Ook hier zijn zitfeestjes. “We waren de afgelopen maanden in staat om iets neer te zetten waar mensen veilig uit kunnen gaan. We zijn platgelopen door boa’s en undercoverpolitie en er is geen uitbraak geweest die naar ons te herleiden is. Deze maatregel wordt opgelegd omdat ze nou eenmaal wat moeten doen, maar mij ontgaat de logica.”

Dom

Het is echt heel dom, zegt Pieter de Kroon van de Chicago Social Club en voorman van het Overleg Amsterdamse Clubs. “Zes procent van de besmettingen komt uit de horeca. Doordeweeks moet ik om 4 uur dicht en in het weekend om 5 uur. Druk wordt het bij ons pas vanaf 23 uur. We moeten het al in korte tijd verdienen, nu wordt dat onmogelijk. Mensen zullen nu nog sneller naar illegale feesten gaan en elkaar daar besmetten.”

Riad Farhat, eigenaar van onder meer Café Kuijper en Bar Botanique: “Ik denk dat het vooral goed is als jongeren in het café en op het terras zitten. Daar is handhaving van ons personeel. Thuis is die weg. Ik ben bang dat het aantal besmettingen juist zal stijgen. Je kunt mensen er niet van weerhouden om thuis hun eigen feestjes te vieren.”