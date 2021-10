Amsterdamse horeca controleert vaker niet dan wel op coronapas. Halsema: ‘Onacceptabel’

Zowel de gasten als de ondernemers zijn ‘strenge-maatregel-moe’, meent ondernemersvereniging KHN. Beeld Eva Plevier

Verslaggevers gingen afgelopen week eenmalig langs bij diverse horecagelegenheden, verspreid over alle stadsdelen en op verschillende tijdstippen. In ruim 63 procent van de gevallen (76 zaken) werd niet om een coronapas gevraagd.

Dat in Amsterdam vaker niet dan wel lijkt te worden gecontroleerd, wijkt af van het landelijke beeld. Onderzoeksbureau I&O Research stelde donderdag vast dat Nederlanders in zo’n 35 procent van de horecazaken niet altijd een QR-code bij zich hoeven te hebben.

“Het is onacceptabel als horeca te laks is met de controle,” reageert burgemeester Femke Halsema. “We willen allemaal verder versoepelen. Dan is goede controle op toegang echt hard nodig.” De maatregel is nu ruim drie weken van kracht. ‘Daarmee is de gewenningsfase wel voorbij,’ aldus de gemeente.

Desondanks hoeven horecaondernemers nog altijd niet te vrezen voor directe consequenties. Net als andere burgemeesters handhaaft Halsema niet actief en grijpt de gemeente alleen in bij excessen. Horecazaken die stelselmatig niet controleren riskeren een boete en een sluiting van een week. Die sancties zijn tot nu toe niet opgelegd in Amsterdam, wel zijn inmiddels negen waarschuwingen uitgedeeld.

Onbegrip

De resultaten van de Amsterdamse steekproef vallen Pim Evers tegen. De voorzitter van de ondernemersvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), en mede-eigenaar van zestien Amsterdamse horecazaken, zegt zelf het idee te hebben dat de meerderheid in Amsterdam wél controleert. Hij heeft dan ook geen directe verklaring voor de afwijkende uitkomst in de hoofdstad.

Zowel de gasten als de ondernemers zijn ‘strenge-maatregel-moe’, weet Evers wel. “Dat heeft ook te maken met de slecht onderbouwde logica achter de restricties. Zo begrijpen ondernemers niet waarom hun zaken om middernacht moeten sluiten en net zo min waar het coronapasbeleid op gebaseerd is.” Vanuit dat onbegrip kan Evers zich voorstellen dat niet alle horecazaken zich altijd aan de maatregel houden.

Amsterdamse horecazaken zeggen zich niet te herkennen in de resultaten van de steekproef. “Wij vragen altijd om een bewijs,” zegt bijvoorbeeld een manager van een café in Oost, die het ‘opmerkelijk’ noemt dat uit de steekproef anders blijkt. “Er glippen wellicht weleens mensen doorheen. Zeker op drukke avonden kost het veel moeite om het beleid vol te houden.”

Ook een manager van een café in De Baarsjes dat niet om een coronapas vroeg, schuift dit af op de drukte. “In principe controleren we iedereen, maar het kan gebeuren dat iemand ongemerkt naar binnen gaat.” Dat de verslaggever bij het bestellen nog steeds geen QR-code hoefde te laten zien noemt hij ‘heel gek’, maar kan volgens hem te maken hebben met een miscommunicatie tussen het personeel. “Dat kan gebeuren. Er is ook nog een personeelstekort in de horeca, dat helpt ook niet mee.”

Lastig om streng te zijn

Drukte lijkt toch niet van doorslaggevend belang te zijn. Zo vroegen sommige zaken aan verslaggevers van Het Parool wel een QR-code, maar scanden deze vervolgens niet. Bij een koffietent in Zuidoost hing een briefje met de mededeling dat het tonen van de app ‘vrijwillig’ is. Bovendien was het rustig bij het merendeel van de cafés en restaurants waarbij Het Parool langsging en leek geen sprake van onderbezetting.

Volgens Evers moet ook niet worden vergeten dat personeel het erg lastig kan vinden om ‘zo streng te zijn’. “Je moet echt sterk in je schoenen staan om een moeder met een kind te weigeren die even naar het toilet willen.” Het controleren van bezoekers is volgens hem tegennatuurlijk voor horecamedewerkers. “Normaal zijn we gastvrij en maken we er voor iedereen een feestje van, nu moeten we soms mensen weigeren en ze naar de buren laten gaan.”

Bovendien is de noodzaak om te controleren niet altijd even hoog, volgens de eigenaar van een zaak in West. Net als zijn collega’s zegt hij zich over het algemeen aan de regels te houden. “Maar als iemand in een praktisch lege tent in een hoekje met zijn laptop gaat zitten, is controleren minder belangrijk dan op avonden waarbij gasten met z’n allen hutjemutje aan de bar staan.”

ADE

Druk of niet, geen van de ondervraagde horecagelegenheden zegt principieel weigeraar te zijn. “Wij houden ons aan de regels en doen wat we moeten doen,” zegt ook een medewerker van een restaurant in Noord. “Het lijkt me logisch dat er weleens een keer een foutje wordt gemaakt.”

Deze ‘foutjes’ zijn voor de gemeente vooralsnog geen aanleiding om het handhavingsbeleid aan te passen. “Daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor,” zegt een woordvoerder. Wel zullen er dit weekend in het kader van het Amsterdam Dance Event meer controles plaatsvinden.

De KHN dringt er bij aangesloten zaken op aan om te blijven controleren. “We begrijpen erg goed dat het lastig is,” aldus voorzitter Evers, “maar we moeten dit gewoon doen. Het is de eerste stap naar beter.”