Amsterdamse horeca boos en moegestreden: ‘De frustratie is enorm’

Medewerkers van cafe Marcella volgen de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Beeld ANP/ Remko de Waal

De horeca is ‘moegestreden’, zegt Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam. “Iedereen is vanavond aan het kijken hoe ze morgen hun mensen kunnen ontslaan. De frustratie is enorm.”

Premier Mark Rutte kondigde aan het begin van de avond aan dat er weer een gedeeltelijke lockdown komt in de strijd tegen corona. Cafés, restaurants en coffeeshops moeten dicht, al is afhalen nog wel toegestaan. In de winkels geldt vanaf acht uur in de avond een verbod op de verkoop van alcohol.

“We voelen deze harde klappen als straf,” zegt Evers. “De sector is keihard bezig geweest met protocollen en het spelen van agentje. We hebben intelligente plannen gemaakt, zijn het gesprek aangegaan en dit is de beloning.”

De genadeklap

In de horeca zijn weinig besmettingen geweest, zei Rutte. Maar als het dan gebeurt, lopen de aantallen meteen fors op, soms tot 380 mensen.

Kan zijn, aldus Evers. “Een klein deel van de horeca heeft inderdaad zijn zaken niet op orde, maar dat soort gelegenheden zijn echt wel in het vizier. De controle is enorm. Maar wat mij vooral stoort is dat er allerlei uitzonderingen worden gemaakt. Als je wilt ingrijpen, doe het dan in een keer goed, á la China: het hele land op slot. Nu is het weer alleen de horeca die wordt geraakt.”

De gevolgen? Evers: “Bij de vorige lockdown hebben we een stad gezien vol rommel, met straten waar het ‘s avonds leeg en onguur is.”

Koninklijke Horeca Nederland voorziet bovendien een golf aan faillissementen. “Met deze sluiting komt er een extra omzetverlies van ruim een miljard euro bij,” zegt landelijk voorzitter Robèr Willemsen. Hij roept de overheid dan ook op om horecaondernemers financieel tegemoet te komen. “Deze sluiting is voor velen echt de genadeklap. Ik maak me daar grote zorgen over.”

De Amsterdamse horecatycoon Won Yip zegt tegen het ANP dat hij het pakket maatregelen onzin vindt. Aansluitend bij Evers zegt hij: “Dat de horeca dicht moet accepteer ik, maar wel als er in de hele maatschappij wordt doorgepakt. Dus ook alle sport verbieden, een avondklok, gewoon een volledige lockdown. Alleen dan heeft het zin.”

Hasj halen

Onder coffeeshophouders in Amsterdam is de sfeer daarentegen gelaten. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,” zegt Aïda Dedeic van coffeeshop De Dampkring. “Dit is het enige wat we kunnen doen. Natuurlijk lijdt de sector hieronder, maar we kunnen beter in één keer door de zure appel heen.”

De coffeeshops hebben ook minder last van de maatregel, omdat afhalen van hasj en wiet nog wel is toegestaan. “Daarmee hebben wij de vorige lockdown ook doorstaan. De cafés hebben het wat dat betreft veel zwaarder.”

Volgens voorzitter Bart Drenth van MKB Amsterdam zal de klap van de maatregelen zich vooral doen voelen in de binnenstad van Amsterdam. Omdat mensen wordt afgeraden zich nog te verplaatsen is funshoppen er niet meer bij. “De slager, de kruidenier en de bakker om de hoek zullen daar minder last van hebben.”

Maar ook Drenth denk dat er weinig anders op zit. “We kunnen het ons niet veroorloven om niets te doen. En dan ben ik in elk geval blij met de duidelijkheid rond de mondkapjes in de winkels en de verkoop van alcohol. Waterdicht is het niet, want ook om zeven uur kun je drank inslaan, maar we zijn af van de rijen die we de afgelopen dagen na sluitingstijd van de cafés zagen rond de nachtwinkels.”

De gevolgen voor de lokale economie zullen evenwel groot zijn, aldus Drenth. “Ik verwacht daarom dat de overheid met meer steun over de brug zal komen.”